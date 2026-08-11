Atac cibernetic la ANCPI, în urmă cu o lună

Atacul cibernetic asupra ANCPI a fost constatat pe 14 iulie, când specialiștii agenției au identificat un acces neautorizat în infrastructura informatică.

În urma analizei realizate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), incidentul a fost confirmat ca fiind un atac de tip ransomware. O parte din infrastructura de virtualizare care găzduiește aplicațiile ANCPI a fost criptată și ștearsă.

Infrastructura afectată a fost izolată după intervenția specialiștilor DNSC, pentru a preveni extinderea atacului.

ANCPI transmite că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată.

De asemenea, până în prezent nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date.

Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este confirmată, potrivit informațiilor comunicate de autorități.

Problemele au vizat însă infrastructura necesară funcționării aplicațiilor informatice, iar indisponibilitatea sistemului a avut efecte directe asupra tranzacțiilor imobiliare și asupra creditării.

Cum va fi repus în funcțiune e-Terra

Sistemul informatic e-Terra urmează să fie repus în funcțiune de săptămâna viitoare.

Echipele tehnice ale ANCPI, împreună cu specialiști din cadrul STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția integrală a infrastructurii și la operaționalizarea aplicației direct în cloud-ul guvernamental.

Pentru moment, soluția considerată optimă este repornirea sistemului pe versiunea actuală. Ulterior, vor fi făcute actualizări, astfel încât acestea să nu afecteze disponibilitatea serviciilor.

Practic, autoritățile încearcă să readucă e-Terra în funcțiune cât mai rapid, urmând ca îmbunătățirile și actualizările să fie realizate ulterior.

Ce se întâmplă cu cererile depuse în perioada în care e-Terra nu a funcționat

În perioada în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau prin curier au fost înregistrate cu data și ora exactă ale primirii.

La repornirea e-Terra, aceste cereri vor fi introduse în registrul electronic.

Guvernul precizează că vor fi preluate atât cererile depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici înainte de blocarea sistemului, dar care nu au fost încă înregistrate la OCPI-uri.

Un aspect important este că rangul actelor va fi păstrat.

„Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii”.

Măsura este importantă pentru tranzacțiile imobiliare care au fost afectate de indisponibilitatea sistemului.

La repunerea în funcțiune, actele vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului.

Extrasele de carte funciară au fost prelungite automat

Autoritățile au luat măsuri și în cazul extraselor de carte funciară care erau deja eliberate și valabile la momentul incidentului.

Valabilitatea acestora a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul ANCPI a fost indisponibil.

„Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă”, au precizat autoritățile.

Potrivit Guvernului, „măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii”.

Peste 5.000 de tranzacții imobiliare sunt blocate

Atacul cibernetic și indisponibilitatea sistemelor ANCPI au produs efecte importante asupra pieței imobiliare.

În prezent, peste 5.000 de tranzacții imobiliare finanțate prin credit ipotecar sunt blocate.

Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată depășește 437 de milioane de euro.

Problema nu se limitează la locuințele noi pentru care se urmărea finalizarea tranzacțiilor în contextul cotei de TVA de 9%. Sunt afectate tranzacții pentru toate tipurile de locuințe cumpărate prin credit ipotecar.

Aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate în fiecare săptămână

Efectele financiare ale blocajului cresc de la o săptămână la alta.

„Situația actuală este una fără precedent și este mult mai gravă, extinzându-se mai departe de tranzacțiile cu locuințe noi purtătoare de TVA 9%”, a subliniat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Potrivit acestuia, fiecare săptămână în care sistemele ANCPI rămân indisponibile înseamnă aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate.

„Fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este sinonimă cu aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate, cu o valoare cumulată de peste 131 de milioane de euro”, a declarat Laurențiu Bogdan, potrivit Mediafax.

Ce riscuri apar pentru cumpărătorii de locuințe

Întârzierea creditelor poate avea consecințe directe pentru cumpărătorii care au deja antecontracte semnate.

În unele cazuri, pot expira:

antecontractele de vânzare-cumpărare;

perioadele de preaprobare a creditelor;

ofertele bancare cu dobândă preferențială.

În plus, prelungirea blocajului poate determina una dintre părțile implicate să renunțe la tranzacție.

Acest lucru poate genera costuri suplimentare și, în anumite situații, chiar litigii.

Ce se întâmplă cu platforma ePay

Și platforma ePay a fost afectată de incidentul informatic.

ANCPI urmează să lanseze ulterior un alt modul software pentru plata electronică.

Până atunci, utilizatorii care au folosit platforma ePay.ancpi.ro sunt sfătuiți să își schimbe parola de acces.

Recomandarea este cu atât mai importantă pentru cei care au folosit aceeași parolă și pe alte conturi sau servicii online.

Repunerea în funcțiune a sistemului informatic e-Terra este așteptată de săptămâna viitoare, după reconstrucția infrastructurii și migrarea aplicației în cloud-ul guvernamental.

Autoritățile susțin că baza de date centrală cadastrală nu a fost afectată, iar cererile depuse în perioada de indisponibilitate au fost înregistrate cu data și ora primirii.

La reluarea activității, acestea vor fi introduse în sistem cu respectarea rangului.