PNL, în fruntea tăcuților

Teoretic, parlamentarii sunt vocea electoratului pe care îl reprezintă. Fiecare, după putere și după abilități. Situația după un an și jumătate de activitate a Legislativului curent (trei sesiuni parlamentare) arată că unii dintre aleși au îmbrățișat politica struțului.

Cel mai mare număr de parlamentari care au putut fi auziți în plen doar la depunerea jurământului sunt membri PNL. Din totalul celor 79 de parlamentari liberali, 12 au vorbit doar la depunerea jurământului. Printre ei sunt nume cunoscute, cum e cazul lui Sorin Cîmpeanu, fost ministru al educației.

Pe lângă acesta, cu o singură luare de cuvânt sunt Marilen Pirtea, Alexandru Andrei, Ștefan Stoica, Alexandru Popa, Adrian Mocanu, Ion Iordache, Cristian Buican, Mihai Culeafă, Ionuț Teslariu, Firuța Neacșu și Iosif Jianu. Unii dintre aceștia, ca Firuța Neacșu, Iosif Jianu sau Ionuț Teslariu vin „prin transfer” de la partide așa-zis suveraniste.

Nume grele la PSD

Următorul grup de parlamentari scumpi la vorbă este din PSD. 11 parlamentari ai acestui partid, dintr-un total de 117 aleși, au vorbit în plen doar la depunerea jurământului. Cele mai cunoscute nume sunt Marian Neacșu, fost vicepremier și una din eminențele cenușii ale PSD, precum și Paul Stănescu, fost secretar general al formațiunii și influent politician în teritoriu.

Ceilalți social-democrați cu o singură luare de cuvânt sunt Ion Samoilă, Irina Stoenica, Eliza Peța Ștefănescu, Laurențiu Neculăescu, Lucian Titus Morar, Marius Iancu, Răzvan Ciorta, Vasile Budacă și Marius Dunca

Deputata Eliza Peța-Ștefănescu a avut și în mandatul precedent doar trei luări de cuvânt. Marius Iancu a bifat în precedentul mandat, în patru ani, doar două intervenții în plen.

Trei din 91 la AUR

Principalul partid din opoziție, adică Alianța pentru Unirea Românilor, are doar trei deputați care au vorbit în plen doar la depunerea jurământului. Sunt trei parlamentari dintr-un total de 91 de aleși. Titus Păunescu, Mihai Claudiu Gheorghe și Florin Cîrligea sunt deputații în cauză, niciunul foarte cunoscut la nivel central.

În schimb, Uniunea Salvați România a rămas doar cu un singur deputat care a mizat pe tăcerea sa. Teodor Lazăr este deputatul USR cu o singură intervenție în plen, la depunerea jurământului.

Becali, foarte discret în plen

Din cei 22 de neafiliați, care au preferat să plece din grupurile parlamentare ale partidelor din care au făcut parte, trei au putut fi auziți în plen doar la jurământ. Unul este Andrei Csillag, fost deputat POT, iar al doilea – mult mai cunoscutul George Becali. Becali a fost dat afară din AUR în acest mandat. Acum mai bine de un deceniu Becali a mai fost parlamentar PNL. Cel de-al treilea parlamentar scump la vorbă este Ciprian Pintea, fost senator POT.

Și minoritățile au reprezentantul lor în această statistică. Iar acesta e Ognean Cîrstici, reprezentantul Uniunii Sârbilor din România. Cîrstici nu e la prima experiență de acest fel. În mandatul precedent a reușit să se mențină doar cu depunerea jurământului în toți cei patru ani. Așadar, un minut de discurs jurământ citit în cinci ani și jumătate de activitate.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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1003193926021942 11.08.2026, 11:12

Din păcate asta este situația , cu acesti fripturisti!

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