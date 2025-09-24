Restricții temporare de trafic în centrul orașului Oradea

Sensul giratoriu provizoriu de lângă Primărie, la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Principatelor Unite, a fost eliminat.

Strada Principatelor Unite rămâne cu dublu sens între intersecțiile cu străzile Plevnei și Duiliu Zamfirescu.

Traficul rutier este restricționat și pe centura Oradea

Începând cu 25 septembrie 2025, traficul va fi limitat la o singură bandă între Opera Events (zona Aeroportului) și sensul giratoriu de la intersecția Centurii Oradea cu Calea Aradului. Șoferii vor putea circula doar pe a doua bandă dinspre aeroport spre oraș.

Această măsură este necesară pentru relocarea rețelelor de utilități, în cadrul proiectului de construire a unui nou pasaj suprateran.

Pasajul va avea o lungime de 535 de metri și va traversa sensul giratoriu din zona centrelor comerciale ERA Shopping Park, Oradea Shopping Center și Dedeman. Scopul este de a fluidiza traficul pe una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului.

Pentru a evita blocajele, șoferii sunt sfătuiți să folosească:

Inelul Rutier Metropolitan Oradea

Drumul de legătură dintre DN 79 și Piața 100

