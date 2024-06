Imaginile au apărut online la scurt timp după ce o rachetă de transport Long March 2C a explodat la ora locală 15.00, sâmbătă, de la Centrul de lansare a sateliților din Xichang, în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei.

Racheta a trimis pe orbită Monitorul de Obiecte Variabile Spațiale, un satelit puternic dezvoltat de China și Franța pentru studierea celor mai îndepărtate explozii stelare, cunoscute sub denumirea de explozii de raze gama.

Liderul țării, Xi Jinping, s-a angajat să transforme China într-o putere spațială dominantă, crescând semnificativ numărul de misiuni spațiale pentru a putea concura cu alte mari puteri, precum SUA.

China's space agency doesn't care where it drops its rocket debris, why would they? Shows the contempt China has for environmental impact etc pic.twitter.com/AmDYSXFsqD