Avocata fostului vicepremier Sevil Shhaideh, Flavia Teodosiu, susține că a luat această decizie pentru a vedea circumstanțele creării acelei rețele.

”Fiind în sală, am văzut rețeaua wireless în Tribunal. Am vorbit la IT și nu apărea ca fiind hotspot (rețea creată de o persoană cu ajutorul unui smartphone- n.r.). Am ieșit și pe hol și figura și pe hol.

Vreau să sesizez faptul că un membru PSD este judecat într-o sală de judecată unde apare rețeaua wireless «M…ie PSD». Eu nu acuz pe nimeni, eu cer să fie făcută o verificare și să se aplice dispozițiile legale.

Mâine voi depune sesizarea”, a declarat avocata Flavia Teodosiu, pentru Libertatea.