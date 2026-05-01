Autoritățile au arestat până acum 22 de persoane în acest caz amplu de înșelătorie, dintre care 19 sunt în arest preventiv, iar investigațiile continuă pentru a identifica și alți suspecți.

Dezvăluirile despre fenomenul care a afectat mii de persoane în Polonia au fost făcute de Dariusz Nowak, fost polițist și gazda canalului „Kryminalny Patrol”.

Cluburile de noapte au atras clienți cu promisiuni de distracție și momente de neuitat, dar pentru mulți, experiența s-a transformat într-un coșmar financiar.

Aproximativ 90 de bărbați au raportat pierderi uriașe, unii rămânând fără economii. Dariusz Nowak, fost polițist și gazda canalului „Kryminalny Patrol”, a dezvăluit detalii despre acest fenomen care a afectat mii de persoane în Polonia.

„Bine instruite să recunoască țintele”

Activitatea acestor cluburi a durat aproape un deceniu în marile orașe din Polonia. Tinere, de obicei tinere îmbrăcate provocator, abordau bărbați care păreau înstăriți sau erau deja sub influența alcoolului.

Erau bine instruite să recunoască țintele potrivite și să le convingă să intre în cluburi, promițându-le o noapte de neuitat, Dariusz Nowak

Odată intrați, clienții erau preluați de gazde atrăgătoare care, prin conversații prietenoase, aflau detalii despre situația financiară a acestora. În același timp, alte angajate supravegheau îndeaproape situația prin camerele de securitate.

Dacă un client nu părea suficient de înstărit, era lăsat singur, dar dacă părea dispus să cheltuie, i se ofereau băuturi scumpe și dansuri provocatoare.

Substanțe interzise și furturi bine calculate

Potrivit investigațiilor, clienților li se puneau substanțe psihoactive în băuturi pentru a le afecta capacitatea de a lua decizii.

Erau duși la bancomate sub influența substanțelor, li se creșteau limitele conturilor bancare și li se goleau economiile. În unele cazuri, se luau chiar și împrumuturi pe numele lor – Dariusz Nowak

E ieftin și „s-ar putea întâmpla multe acolo”

Escortele îi selectau pe bărbații care erau deja în stare de ebrietate. Îi ofereau o „petrecere la un preț rezonabil”.

Spuneau că bere costă 14 zloți (3,3 euro), iar intrarea este doar 30 de zloți (7 euro), atrăgându-l cu promisiuni ale unei nopți de neuitat, sugerând că „s-ar putea întâmpla multe acolo”, își amintește fostul ofițer de poliție.

Fetele erau monitorizate de „coordonatori”, care purtau căști și erau în contact constant cu echipele de filmare care monitorizau străzile din apropierea clubului.

Dacă o escortă dădea greș, superiorii ei o disciplinau să se descurce mai bine – Dariusz Nowak

Directorul de companie metalurgică a lăsat la club 235.000 de euro

La intrarea în local, oaspetele era întâmpinat de o „gazdă”: „Erau fete relativ atrăgătoare. Nu trebuia să fie întotdeauna frumoase, deoarece femeile foarte frumoase uneori îi intimidează pe bărbați. Trebuia să fie îmbrăcată sexy, să aibă cunoștințe excelente de limbi străine și să fie excelentă în extragerea de informații de la clienți.

Un caz extrem a fost cel al unui director al unei companii metalurgice, care a cheltuit aproape un milion de zloți pe băuturi, circa 235.000 de euro, într-un singur club.

„Cu o asemenea cantitate de alcool, te îneci înainte să apuci să bei tot”, comentează, ironic, fostul polițist Dariusz Nowak.

Ademenit într-o cameră mică de viziuni cu striptease și sex, sub influența substanțelor psihoactive adăugate în băuturile pe care le consumase deja, clientul era din nou încurajat să cumpere alcool.

„Au fost complet păcăliți: i s-a promis sex, dar băuturile au fost taxate în mod repetat, prețurile lor au crescut rapid, la câteva mii de zloți. Apoi, i-au accesat contul, au făcut tranzacții, au contractat împrumuturi, toate acestea lăsându-l fără nimic în cont, iar sexul promis nu s-a întâmplat niciodată”, descrie „tactica” fostul ofițer de poliție.

Tactici de manipulare bine puse la punct

Planul era minuțios gândit. Fiecare femeie din club avea un rol specific: atracția, gazda, ospătărița sau dansatoarea.

Rolul lor era să creeze iluzia unei experiențe unice, iar clienții erau ademeniți în camere private, unde li se promiteau momente intime. În realitate, aceste promisiuni nu erau niciodată îndeplinite.

„În cluburi nu era permisă întreținerea de relații sexuale pentru a evita acuzațiile de proxenetism”, explică Nowak.

După ani, autoritățile au reușit să strângă dovezi suficiente pentru a acționa. În total, 22 de persoane au fost arestate, iar 19 dintre acestea se află în arest preventiv, pentru acuzații de jaf și de înșelăciune.

Este posibil ca numărul suspecților să crească pe măsură ce investigațiile continuă, Dariusz Nowak pe canalul său „Kryminalny Patrol”.

