Live text
Culoare și lumină la Sky Tower din Auckland
Spectacolul de la Sydney a început mai devreme
Insula Chatham, din Noua Zeelandă, bun venit în noul an
Micul atol a intrat în 2026
31-12-2025

Culoare și lumină la Sky Tower din Auckland

Auckland, Noua Zeelandă, a intrat în noul an la ora 13.00, ora România. Metropola a întâmpinat 2026 cu un spectacol de artificii colorat deasupra Sky Tower. A plouat toată ziua, dar cerul s-a înseninat pentru a întâmpina focurile de artificii de la miezul nopții

Revelion 2026 în lume: „Capitala mondială a Anului Nou”

Unele evenimente au fost anulate pe Insula de Nord a Noii Zeelande, din cauza prognozelor de ploaie și furtuni.

31-12-2025

Spectacolul de la Sydney a început mai devreme

Focurile de artificii au fost declanșate deasupra podului portului din Sydney (Sydney Harbour Bridge, Port Jackson Bay). Orașul australian intră peste 2 ceasuri în noul an (ora 15.00, ora României). Sydney este autoproclamata „capitală mondială a Anului Nou” și, probabil, pe bună dreptate.

Un milion de petrecăreți sunt așteptați să se înghesuie în locurile de belvedere din port pentru magnificul spectacol.

Seva ține un minut de reculegere în memoria victimelor atacului de pe plaja Bondi.

Sute de mii de oameni sunt așteptați să vină și la Melbourne în această seară pentru a sărbători Anul Nou. Vor fi două spectacole de artificii și lumini de 7 minute.

Revelion 2026 în lume: „Capitala mondială a Anului Nou”
Focurile de artificii au fost declanșate deasupra podului portului din Sydney, Australia. Foto: Profimedia
Sydney, Australia. 31 December 2025. Australia anticipates the arrival of 2026 with a 9pm fireworks show ahead of the midnight fireworks spectacular on Sydney Harbour. Credit: Robert Wallace / Wallace Media Network / Alamy Live News.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2
31-12-2025

2026 în Samoa

Familiile s-au adunat în capitala Apia pentru a întâmpina în mod tradițional anul 2026. La Sails Restaurant and Bar,, oamenii vor sărbători cu „Ava” – sau kava – o băutură tradițională de sărbătoril.

31-12-2025

Insula Chatham, din Noua Zeelandă, bun venit în noul an

Insula Chatham din Noua Zeelandă se află acum în anul 2026. Arhipelagul îndepărtat, din Oceanul Pacific, găzduiește aproximativ 600 de oameni. Ceasurile vor suna în cea mai mare parte a Noii Zeelande în aproximativ o jumătate de oră.

În Auckland, la Sky Tower, sau la Wellington, se organizează, de obicei, spectacole impresionante de artificii.

31-12-2025

Micul atol a intrat în 2026

Un atol din îndepărtata națiune insulară Kiribati din Pacific – Kiritimati (Insula Crăciunului) – a devenit primul care a inaugurat noul an.

Revelion 2026 în lume: „Capitala mondială a Anului Nou”
Colibă ​​făcută din cocotier în Kiritimati (Insula Crăciunului), în Kiribati. Foto: Profimedia

Kiribati, alcătuit din 33 de atoli (insule) are peste 3,5 milioane de kilometri pătrați.

În 1994, Kiribati a schimbat fusul orar de-a lungul liniei internaționale de schimbare a datei, astfel încât toate cele 33 de insule să aibă aceeași dată (anterior existau unele insule pe partea estică a liniei internaționale de schimbare a datei).

Kiribati, deja în 2026 la ora 12.00, ora României

Kiribati, țară din Pacific, cel mai mare stat din Oceania din punct de vedere al întinderii, cu o suprafață de aproximativ 5.000.000 de kilometri pătrați, este primul care trece în noul an, miercuri, 31 decembrie, la ora 12.00, ora României.

Uscatul reprezintă numai un mic fragment din Kiribati, 811 de kilometri pătrați, repartizați în 32 de insulițe, pe care trăiesc în jur de 100.000 de oameni.

Insulele dintre granițele statului Kiribati formează trei arhipelaguri, Gilbert, Insulele Line și Insulele Phoenix.

Cea mai vastă întindere de uscat este Kiritimati, din grupul Line, cunoscută și sub denumirea de Insula Crăciunului.

La ce oră intră alte țări și teritorii în noul an, potrivit orei României

  • 12.00 – Insule din Kiribati;
  • 12.15 – zone din Noua Zeelandă;
  • 13.00 – Samoa, Tonga, Auckland (Noua Zeelandă);
  • 14.00 – Fiji și estul Rusiei;
  • 15.00 – Australia de Est (Melbourne și Sydney);
  • 16.00 – Australia Centrală (Brisbane, Darwin și Adelaide);
  • 17.00 – Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud;
  • 18.00 – China, Filipine, Singapore;
  • 19.00 – Thailanda și Indonezia;
  • 20.15 – Nepal;
  • 20.30 – India și Sri Lanka;
  • 21.00 – Pakistan;
  • 22.00 – Azerbaidjan;
  • 22.30 – Iran;
  • 23.00 – Turcia, Irak, Kenia, Rusia de Vest;
  • 0.00 – România, Ucraina, Republica Moldova, Grecia, Africa de Sud;
  • 1.00 – Germania, Franța, Italia, Algeria, Belgia;
  • 2.00 – Marea Britanie, Irlanda, Ghana, Islanda, Portugalia.

Și ei intră în 2006 pe 1 ianuarie

  • 3.00 – Capul Verde;
  • 4.00 – estul Braziliei;
  • 5.00 – Argentina, Chile, Paraguay;
  • 6.00 – estul Canadei, Bolivia, Puerto Rico;
  • 7.00 – New York, Washington, Detroit (SUA), Cuba;
  • 10.00 – Los Angeles
  • 12.00 – Hawaii, Tahiti și Insulele Cook;
  • 14.00 – Insulele Baker și Howland (SUA).

Sursa: The Sun, care a „navigat” printre fusurile orare

