Revelionul srilankezilor din România; mica adunare de la Alba Iulia. „Locul seamănă foarte mult cu cele în care ne strângem acasă”

Sri Lanka este țara asiatică care „furnizează” unul dintre cele mai importante contingente de muncitori străini pentru România. În ultimii ani au ajuns pe tot cuprinsul țării, pornind de la șantierele de construcții și până la agricultură sau HoReCa.

Oficial, în România lucrează în acest moment 9.500 de srilankezi, dar datele ambasadei de la București indică un număr mai mult decât dublu.

Cetățenii asiatici au venit în România pentru a câștiga bani. Cei mai mulți vor să revină acasă, dar sunt unii care speră să rămână pentru totdeauna în România sau să ajungă într-o țară din vestul Europei. Și-au adus familiile și chiar au copii născuți aici.

Fenomenul migrator este similar cu cel întâlnit în România după Revoluția din 1989 și, în special, după aderarea țării la Uniunea Europeană. Milioane de români au plecat în țări europene dezvoltate pentru a câștiga mai mulți bani și pentru a-și face un rost în viață.

Cetățenii srilankezi caută, și ei, o viață mai bună și speră să adune fonduri care să-i ajute să-și construiască o casă la întoarcerea acasă sau să îți deschidă o afacere.

Salariul mediu în Sri Lanka este, potivit statisticilor oficiale, de circa 350 de euro, în timp ce în România suma se ridică la peste 900 de euro. Salariu minim în țara asiatică este de sub 100 de euro. Diferență contează enorm pentru o persoană care trăiește la limita sărăciei.

Peste 100 de cetățeni din Sri Lanka s-au adunat la Alba Iulia pentru Revelionul srilankezilor din România

Adunați din toate județele

Muncitorii din Sri Lanka s-au adaptat, în general, repede la viața din România. Una dintre cel mai bine închegate comunități a prins contur la Alba Iulia, unde lucrează câteva sute de persoane din țara asiatică.

Și-au format chiar o organizație, denumită Alba Warriors, care are o echipă de crichet. În fiecare an, srilankezii din Alba iau parte la o mare petrecere, în preajma Anului Nou tradițional. Sâmbătă 27 aprilie 2024, pentru al doilea an consecutiv, la Alba Iulia, pe malul râului Ampoi, a avut loc întâlnirea comunității locuitorilor asiatici, la care au invitat pe toată lumea.

S-au depănat amintiri, s-au stabilit noi relații de prietenie și s-au făcut planuri. A participat și un reprezentat al Ambasadei statului Sri Lanka la București.

Intrarea în noul an a avut loc în 13/14 aprilie, după calendarul solar folosit de etniile majoritare din această țară. La eveniment au fost invitați și au participat și locuitori din Alba Iulia, colegi cu cetățenii srilankezi, care au putut vedea, astfel, tradițiile din această țară.

Vânzător de produse din Sri Lanka

„Ne place mult în România”

„Organizăm pentru al doilea an acest eveniment pentru comunitatea noastră de cetățeni din Sri Lanka. Ne place aici foarte mult și locul pe care l-am ales seamănă foarte mult cu cele în care ne distrăm la noi acasă. Avem foarte mult spațiu verde”, a spus Maudi, reprezentantul comunității care a organizat evenimentul.

Maudi, organizatorul evenimentului

Tânărul stă de opt ani în România, a învățat limba română, lucrează în meseria de croitor și este tatăl unuia dintre primii copii născuți în România de o familie de cetățeni srilankezi.

„În România câștig cam 600 de euro, iar în Sri Lanka aș fi primit doar 150 de euro pentru aceeași muncă. Aproape toți dintre noi vrem să ne întoarcem acasă, după ce câștigăm suficienți bani ca să putem trăi mai bine. Am fost foarte bine primiți de români și ne place mult în România”, afirmă cetățeanul srilankez.

Ajith este un tânăr care a venit în țara noastră pentru o viață mai bună și lucrează la o mare fabrică italiană din Cluj-Napoca. „Îmi place mult în țara dumneavoastră. Oamenii ne tratează foarte bine și câștigăm mult mai mulți bani decât am fi primit în Sri Lanka. Suntem recunoscători pentru ceea ce face România pentru noi”, a spus Ajith, care a fost prezent la petrecerea din Alba Iulia.

Ajith

Curățenie generală la final

La eveniment a participat și Nipuni Samarasinghe, Charge dAffaires la Ambasada Sri Lanka la București. „Este o sărbătoare foarte importantă pentru cetățenii din Sri Lanka. Comunitatea din România are peste 25.000 de oameni care sărbătoresc Anul Nou. Este un moment care oferă un sentiment puternic, care ne amintește de țara noastră. Avem dansuri tradiționale și mâncarea picantă tradițională din Sri Lanka”, a spus reprezentanta ambasadei.

Reprezentanta ambasadei

Nipuni Samarasinghe s-a arătat recunoscătoare pentru România, care oferă o astfel de oportunitate pentru cetățenii din Sri Lanka. „România este o țară din Europa, acum și în Schengen, și oamenii din Sri Lanka sunt fericiți aici. Veniturile sunt mai mari decât ar avea în țara noastră, ceea ce este foarte important pentru economia din Sri Lanka. Suntem foarte recunoscători Guvernului României pentru ce ne oferă această oportunitate”, a completat Nipuni Samarasinghe.

La finalul petrecerii, care a ținut până după lăsarea serii, participanții au făcut o curățenie generală. Locul arată mult mai curat, față de ceea ce era înainte.

Locul unde s-a ținut petrecerea a fost curațat la final

100.000 de muncitori străini, în 2024

În 2024, potrivit unei decizii a guvernului, România va primi 100.000 de muncitori străini, cu 10.000 mai mult față de anul trecut. Potrivit datelor statistice ale Inspectoratului General pentru Imigrări, 45% dintre muncitorii străini au venit în 2023 din Nepal și Sri Lanka.

Datele arată că majoritatea străinilor cu drept de ședere în scop de angajare în 2023 au între 18 și 60 de ani, doar 382 de oameni având peste 60 de ani.

Peste 15.000 de oameni s-au stabilit în București, urmat fiind de Cluj cu peste 7.800 de oameni, Constanța cu 6.100 de oameni, Timiș cu 4.200 de oameni. Muncitori străini s-au aflat și în Brașov, Cluj, Sibiu și Arad, numărul acestora fiind sub pragul de 4.000 de oameni. Cei mai mulți angajați străini au ocupat funcția de muncitor necalificat în construcții, urmați de cei care lucrează în asamblarea pieselor.

Peste 5.000 de oameni lucrează în bucătărie ca ajutor de bucătar și manipulare marfă, iar aproape 3.000 de persoane lucrează ca lucrător în bucătărie. Numărul persoanelor din Sri Lanka la finalului anului 2023 aproape s-a dublat față de sfârșitul anului 2022.

Anul Nou srilankez

Sri Lanka este o țară insulară situată în sudul Asiei, în Oceanul Indian, cu o populație de circa 22 de milioane de locuitori. Are țărmuri la Golful Bengal, în est, Oceanul Indian în sud și vest și Strâmtoarea Palk în nord-est, care o separă de India. Capitala țării este Colombo, cu o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori, inclusiv zona metropolitană. Până în 1972, țara se numea Ceilon (Ceylon). Moneda oficială este rupia srilankeză.

Anul Nou, cunoscut și sub numele de „Aluth Avurudda” sau „Sinhala and Tamil New Year”, este una dintre cele mai importante sărbători din această țară și marchează începutul anului conform calendarului tradițional.

Are loc în luna aprilie și este sărbătorită de către majoritatea comunității sri-lankeze, inclusiv de etniile Sinhala și Tamil, care sunt majoritare. Printre tradițiile importante se numără curățenia și decorațiunile casei, pregătirea și consumul de mâncăruri tradiționale, cum ar fi „kiribath” (orez cu lapte de cocos), și participarea la diferite activități culturale și religioase.

