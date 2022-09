Președintele Vjosa Osmani a condamnat „actul șocant și inuman” și a promis un răspuns rapid și imediat din partea agențiilor de aplicare a legii: „Este timpul să facem modificări în lege care să înăsprească și mai mult pedepsele pentru făptuitori”.

De asemenea, a adăugat oficialul, „este responsabilitatea noastră comună să ne asigurăm că tuturor copiilor li se garantează o copilărie demnă și să eliminăm violența bazată pe gen”.

Prim-ministrul Albin Kurti a completat: „Aceste acte brutale de violență împotriva copiilor trebuie tratate cu mare seriozitate, atât la nivel instituțional, cât și la nivel social și cultural”.

În prezent, se știu puține despre starea de sănătate a victimei. Șeful poliției kosovare, Samedin Mehmeti, și-a prezentat demisia după incident, potrivit portalului Albanian Daily News.

Potrivit Balkan Insight, sute de manifestanți s-au adunat marți în piața principală din Priștina pentru a-și exprima furia și a cere ca numele autorilor să fie publicate.

? Hundreds of citizens protested in Pristina for the second day in a row to condemn the rape of an underage girl.



Protesters threw red colour at the entrance of the government and Prosecution building, asking institutions for more action regarding sexual violence cases.



?BIRN pic.twitter.com/EL98p5onv9