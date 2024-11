După ce s-a scandat „Serbia, Serbia”, căpitanul Amir Rrahmani le-a cerut celorlalți jucători să părăsească terenul, notează Koha, care remarcă faptul că „au fost aruncate obiecte pe teren”, dar scris și că unii dintre jucătorii kosovari au făcut imaginea vulturului albanez cu două capete.

„Jucătorii kosovari nu s-au întors pe teren. Arbitrul danez Krogh le-a cerut să facă acest lucru, dar s-a păstrat decizia. Acum UEFA ia decizia finală”, relatează Koha.

Dacă arbitrul consideră că jucătorii kosovari au părăsit meciul fără motiv, atunci este probabil ca victoria cu 3-0 să fie acordată românilor. Ieșirea arbitrului pentru a termina meciul pe teren nu pare în favoarea Kosovo.

„Am cerut ca toată lumea să dea dovadă de respect pe teren și în afara acesteia. Înainte de meci, le-am spus fotbaliștilor să arate cum Kosovo poate juca fotbal și am arătat acest lucru într-un mod excelent. Din păcate, respectul a fost pierdut la finalul meciului”, a declarat selecționerul austriac Franco Foda.

„De aceea am decis inițial să părăsim terenul. Apoi am vorbit cu fotbaliștii pentru a reveni pe teren. Dar situația de pe stadion nu s-a schimbat. Și, din acest motiv, am decis împreună să nu mai revenim și să nu mai continuăm meciul”, a spus Foda.

Toată lumea ar trebui să respecte faptul că suntem Kosovo. Sper că în viitor, UEFA va lua măsurile adecvate pentru ca ceea ce s-a întâmplat în această seară să nu se mai repete.

„Nu putem participa la meci, în care nu sunt respectate principiile de bază ale UEFA. A existat și rasism și comportament rasial împotriva echipei naționale a Kosovo, de aceea am decis să nu participăm la acest meci. Este a doua oară pe același stadion”, a spus Bajram Shala, managerul echipei Kosovo, la conferința de presă.

La final, nici nu vreau sa repet ce a fost. Am spus arbitrului să asculte, dar n-a vrut să audă. Și i-am spus că vom ieși de pe teren pentru ca nu vrea sa ia nicio măsură Fanii au început sa strige din ce în ce mai tare și am decis sa nu mai revenim pe teren. Ne reprezentăm oamenii care au avut un trecut greu, au fost masacre. Toată lumea să știe că Kosovo e Kosovo și gata! Totul trebuie sa se încheie acum!”, a declarat și căpitanul kosovar Amir Rrahmani, cel care a dat semnul ieșirii de pe teren.

