De Sidonia Bogdan,

14 dintre cei 16 angajați ai Institutului Diplomatic Român o acuză pe directoarea Simona Spinaru că are „un comportament abuziv și agresiv și aduce serioase prejudicii de imagine Corpului Diplomatic și Consular al României”.

Directorul general al IDR este Dan Petre, dar surse din interiorul Institutului susțin însă că Simona Spinaru, care are oficial funcția de director al Direcției de Expertiză din IDR, este cea care ia deciziile cele mai importante în instituție.

Într-un memoriu trimis în luna februarie și retrimis din nou recent către Ministerul Afacerilor Externe de cei 14 angajați (ceilalți doi care nu au semnat sunt Dan Petre și cea acuzată, Simona Spinaru, n.red) „semnalează faptul că, încă de la instalarea în funcție (în 2017, sub semnătura ministrului Teodor Meleșcanu, n.red.), aceasta a amenințat personalul cu desființarea institutului, a insultat și calomniat angajații IDR, în termeni de o rară violență, gravitate și vulgaritate. Totodată, a exercitat presiuni asupra membrilor sindicatului de a părăsi instituția, ceea ce s-a și întâmplat pentru zece dintre aceștia, prin demisii, demiteri, pensionări anticipate”, precizează documentul ajuns în posesia Libertatea.

Despre scandalul din IDR a vorbit și unul dintre membrii fondatori ai institutului, fostul director al Direcției de Expertiză, prof. univ. dr. Ovidiu Bozgan, de la Facultatea de Istorie a Universității București.

Acesta a declarat pentru Libertatea, că în perioada în care a fost coleg cu Simona Spinaru, aceasta avea „o manieră mai aspră de a se impune și a se raporta la cei din jur”.

Cât timp a fost cercetător istoric în institut, principala atribuție a profesorului Bozgan a fost editarea documentelor diplomatice. Istoricul și-a dat demisia, acum doi ani, din institut dintr-un sentiment de nemulțumire profesională. Bozgan observase un regres al activității instituției. „IDR a rămas o umbră din ce s-a dorit a fi”, a spus acesta.

La rândul lor, voci din IDR acuză, sub protecția anonimatului, că institutul trece printr-o perioadă de involuție profesională. Iar situația e confirmată și de rapoartele de activitate ale instituției. În cei trei ani de când Simona Spinaru a fost numită în funcția de director al Direcției Expertiză, institutul a public numai două studii de relații internaționale și niciun volum de documente diplomatice.

Prin comparație, în perioada în care conf. univ. dr. Laura Sitaru a ocupat funcția de director al DFE ( 2013-2017), IDR a publicat 53 studii de relații internaționale, 4 numere ale revistei Caiete Diplomatice și 3 volume de documente diplomatice.

Potrivit HG 880/2005, IDR are drept obiect de activitate editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colecțiilor de documente diplomatice și a memorialisticii diplomatice, inițiază publicarea unor studii de specialitate în domeniul relațiilor internaționale, al dreptului internațional sau care reflectă activitatea participanților la ciclurile de pregătire profesională.

În ciuda acestui scandal și a unei anchete în cadrul MAE, instituția condusă de Bogdan Aurescu a decis în urmă cu două zile să-i prelungească lui Spinaru mandatul cu încă șase luni, printr-un fax trimis către IDR. Documentul nu poartă însă semnătura lui Aurescu. Ziarul Libertatea a cerut un punct de vedere oficial al MAE pentru a confirma oficial prelungirea detașării acesteia la IDR.

Simona Spinaru este o apropiată a senatoarei PNL, Laura Iuliana Scântei. În declarația de averea a Simonei Spinaru din 2018, apare informația că senatoarea i-a donat diplomatului o sumă de 340.000 lei. Întrebată de Libertatea de ce i-a făcut cadou diplomatului această sumă de bani, senatoarea Iuliana Scântei a spus că motivele sunt personale, existând o relație veche de prietenie între ele.

Contactat de Libertatea, directorul general al IDR, Dan Petre, a confirmat faptul că MAE a prelungit mandatul Simonei Spinaru în cadrul instituției și a recunoscut conflictele interne.

În rest, Petre a precizat că există o anchetă în interiorul MAE după memoriul trimis de angajați, și i-a sugerat reporterului să o întrebe pe Spinaru de ce aceasta nu are activitate în cercetare sau de ce pe site-ul instituției este prezentată ca director al IDR și nu director al unei direcții din cadrul institutului.

E un om care muncește mult. Una este activitatea de director, nu o să neg că nu există o atmosferă tensionată cu o parte din colegi. Înțelegeți ce vreau să spun…Cu toți colegii.. E un lucru pe care ni-l asumăm fiecare. Am spus-o și o s-o spun. A fi politicos nu costă nimic. Din ce am văzut și eu, unele reacții sunt prea abrazive.

Dan Petre, director general al IDR