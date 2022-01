Știri România Revoltă într-o comună sibiană, după ce sute de case au rămas fără curent. Primar: „Dușmanii politici îmi fac rău” De Mihai Toma, . Ultimul update Duminică, 02 ianuarie 2022, 11:14

Sute de oameni din satul Vurpăr, județul Sibiu, s-au adunat în prima zi din an în fața Primăriei, supărați din cauza faptului că nu au curent electric. De la Crăciun, furnizarea se întrerupe din jumătate de oră, imediat după ce pleacă echipele de intervenție, informează publicația locală Ora de Sibiu. Primarul PER Liviu Toma, ales anul trecut, susține că este o conspirație a „adversarilor politici”. Comuna are 2.500 de suflete.