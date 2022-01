În noaptea de joi spre vineri, focuri de armă au continuat să răsune în orașul Almatî, cel mai mare oraș din țară, considerat capitala economică. Într-un videoclip postat de un jurnalist BBC pe Twitter se aud rafalele de gloanțe.

În alte filmări, a căror autenticitate nu a putut fi verificată, se văd militarii care patrulează pe străzi, trăgând cu arme de foc.

