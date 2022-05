Șapte persoane au decedat și peste 190 au fost ucise, începând de luni, în protestele de amploare din Sri Lanka, izbucnite pe fondul celei mai grave crize economice din țara asiatică.

Demisia premierului nu a calmat protestatarii. Oamenii au încercat să ia cu asalt reședința oficială a premierului, când acesta se afla încă în interior. El a fost salvat de mulțimea furioasă printr-o operațiune militară, care a avut loc la primele ore ale dimineții, potrivit The Guardian.

„Fostul premier și familia sa au fost evacuați de armată. Cel puțin 10 coktailuri Molotov au fost aruncate în reședința sa”, a transmis un oficial din Sri Lanka, pentru The Guardian.

Violețele au izbucnit luni, în cpitala Colombo, în fața reședinței Temple Trees a lui Mahinda Rajapaksa. Autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă, dar oamenii nu au fost îndepărtați.

Din capitală, protestele violente au izbucnit în mai multe orașe. În timpul nopții, protestarii au incendiat mai multe case ale familiei Rajapaksa, ale unor miniștri și parlamentari.

Printre acestea se numără și o locuință transformată în muzeu în satul ancestral al familiei din Hambantota, în sudul Sri Lanka. Imagini postate pe rețelele de socializare prezintă protestatarii care ovaționează în timp ce clădirea este în flăcări.

PM Mahinda Rajapaksas ancestral home in Madamulluna has been set on fire. pic.twitter.com/JAN52w5Gxw