Rezultatele Loto 6/49 din 5 iulie 2020:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,52 milioane lei (peste 728.700 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,24 milioane lei (peste 464.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,5 milioane lei (peste 1,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a a aceluiasi joc se inregistreaza un report in valoare de peste 99.900 de lei (peste 20.600 de euro). La Noroc Plus avem un report la categoria I in valoare de peste 9000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 220 000 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 78.600 de lei (peste 16.000 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 2 iulie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 101.763,30 lei fiecare. Un bilet a fost jucat la o agentie din Calarasi si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si 2 variante la Super Noroc, iar cel de-al doilea bilet a fost jucat la o agentie din Bucuresti si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.

Citeşte şi:

Deputatul Constantin Avram, bolnav de COVID-19, s-a transferat de la Bacău la „Matei Balș”. Managerul spitalului din Bacău: „Era stabil. A plecat, probabil, pentru siguranța dânsului”

Interviu | Directorul STB, după ce tramvaiele au fost blocate pe șinele distruse de autobuze: „Nu renunțăm la idee”

În Germania, fotografiatul sub fustă sau cu decolteul, fără consimțământ, va fi pedepsit cu închisoarea. Și filmarea persoanelor ucise în accidente va fi sancționată

Profitul net pe 2019 al TVR, 18.000 de euro, scădere imensă față de 2017 și 2018. Doina Gradea, despre management: „Rezultatele bune din ultimii trei ani vorbesc de la sine”

PARTENERI - GSP.RO S-a retras din fotbal la 26 de ani și s-a făcut șofer pe camion: „Nu îmi e rușine. Muncesc bine și ajung la 2000-3000 de euro pe lună”

HOROSCOP Horoscop 5 iulie 2020. Leii au nevoie de echilibru, care e greu de obținut și greu de menținut