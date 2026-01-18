Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Rezultatele loto din 18 ianuarie 2026:
Joker:
Noroc Plus:
Loto 5 din 40:
Super Noroc:
Noroc:
Loto 6 din 49:
Report de peste 16 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 18 ianuarie 2026
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).
La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).
