Jurnalistul spune că tusea i-a revenit, fără avertisment și aparent fără niciun motiv, la fel și oboseala. Recunoaște că nu sunt la fel de puternice ca atunci când a avut virusul, dar s-au întors.

„Ca mulți alții, acum îmi dau seama că trăiesc și sufer de efectele Covid-19.

M-am infectat la mijlocul lunii aprilie. Debutul simptomelor a venit rapid. Am observat brusc că mă simt foarte obosit și am avut un tip de tuse nouă. Am fost testat, iar dimineața am primit un telefon de la centrul medical să-mi spună că sunt pozitiv la coronavirus.

Virusul este ca o tornadă. Când aterizează, se învârte prin corp, provocând haos, confuzie, tuse, provocând pagube fiecărui organ pe care îl atinge. Unii nu vor supraviețui „vizitei” sale. Simptomele mele au fost mai blânde: nu am avut niciodată dificultăți de respirație, nici pierderea simțului gustului sau a mirosului. Am fost vlăguit și am avut întotdeauna „tuse”, care acum a revenit.

Tusea Covid nu este ca una obișnuită (cea pe care medicii o numesc tuse productivă). Este una uscată, șuierătoare. În cazul meu, o mulțime de episoade scurte, care expulzează, urmate de o tuse lungă, profundă, din piept, expectorantă, care parcă se întreabă când o să intru în colaps.

Am fost retestat negativ pentru virus și pozitiv pentru anticorpi, iar medicul meu spune că nu se va întoarce. Dar au fost destul zile în care am crezut că va reveni.

Descopăr și noi zone cu „daune”. Acum am devenit incredibil de stângaci. Dacă ajung la un pahar sau vreau să scot ceva dintr-un dulap, îl voi scăpa pe podea. M-am împiedicat de bordură și m-am prăbușit pe trotuar. Mă lovesc de mobila din casă. Este ca și cum acea parte a creierului meu, care coordonează inconștient mișcările, nu mai funcționează.

Uneori mă încearcă un sentiment de ușoară confuzie, ezitare, într-un cuvânt. Nimeni nu mă observa, ci doar eu.

Sistemul meu digestiv este ciudat, dacă pot spune așa. Nu contează dacă le numesc simptome sau rămășite ale bolii, dar corpul meu nu se simte destul de bine.

Medicii încearcă să mă liniștească, spunând că acest lucru se va termina, dar nu îmi pot spune când. Săptămâna trecută a fost una proastă. Tusea m-a chinuit zile întregi, am fost obosit și a trebuit să fac față unor adevărate provocări. Am călcat peste trepiedul camerei, apoi am căzut peste un scaun! Sunt îngrijorat, dar nu panicat. Săptămâna aceasta deja mă simt mult mai bine.

Pentru cei care nu au avut Covid sau nu au asistat la urmele adânci pe care acesta le lasă în urmă, vă îndemn, din nou, faceți tot ce puteți pentru a evita virusul.

Virusul răscolește corpul, pe unii îi ucide, pe alții doar îi va răni, iar atunci când spui „îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dispărut”, vezi că pagubele sunt peste tot și vor fi cu noi mult timp după ce a trecut criza. Covid este o ca tornadă care parcă nu se mai oprește”, a încheiat Richard Quest.

