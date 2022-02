South Bank din Londra, o zonă extrem de aglomerată din capitala Marii Britanii, a rămas, marți, fără turiști, după ce aceștia au fost evacuați de forțele de ordine, în urma unui apel privind un pachet suspect în zonă.

De asemenea, din cauza alertei privind pachetul suspect, podurile Westminster, Waterloo, Hungerford și Golden Jubilee au fost închise.

„Mai multe poduri din centrul Londrei au fost închise ca măsură de precauție, în timp ce ofițerii evaluează un obiect suspect în vecinătatea South Bank. Vă rugăm să utilizați rute alternative”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Am întrerupt temporar îmbarcarea în London Eye din cauza unei investigații în desfășurare a poliției. Cu toate că incidentul nu are legătură cu London Eye, am blocat accesul ca măsură de siguranță”, au anunțat reprezentanții London Eye pe Twitter.

Ulterior, după ce pachetul a fost verificat și s-a constatat că nu conține nimic periculos, poliția metropolitană a anunțat că toate podurile vor fi redeschise circulației, la fel ca și South Bank.

