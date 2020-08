Robert Cazanciuc participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, la Palatul Parlamentului, in care parlamentarii se pronunta asupra numirilor in mai multe posturi din Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), Consiliul Legislativ si in Comisiile parlamentare comune de control al activitatii Serviciului Roman de Informatii (SRI) si Serviciului de Informatii Externe (SIE), la Palatul Parlamentului, miercuri, 24 iunie 2020. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO