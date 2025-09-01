Declarația de avere din iunie 2024 îi aparține lui Robert Gherghe, președintele lui FC Voluntari. Suma exactă este de 623.954 de lei, a scris Golazo în iunie.

Suma este de 8,5 ori mai mare decât salariul pe care l-a încasat ca președinte la FC Voluntari, de unde a luat 72.000 de lei.

Oficialul de la Voluntari a adăugat însă că nu e singura sumă mare pe care a câștigat-o: „Și anul acesta, pe 13 februarie, la prânz, am dat iarăși lovitura: 490.000 de lei. Am jucat, așa cum joc aproape de fiecare dată, 6 numere, am pus 70 de lei, iar cota era de 7.000”.

Biletul câștigător de anul acesta, de 490.000 de lei, apare pe locul 2 în topul celor mai mari bilete câștigătoare, la ceea ce înseamnă joc de loterie, la agenția la care oficialul lui FC Voluntari are cont. Cele 6 numere câștigătoare au fost: 15, 20, 33, 60, 65, 66.

Robert Gherghe a jucat la Loto Polonia, loterie disponibilă în orice aplicație a caselor de pariuri și jocuri de noroc din România.

Spre deosebire de Loto 6 din 49, din România, în Polonia, se extrag 20 de numere dintre cele de la 1 la 80. Sunt două extrageri pe zi, la prânz și seara și se poate paria chiar și pe un singur număr, care dacă iese între cele 20 extrase, atunci jucătorul încasează de 3,77 de ori suma mizată. Pentru două numere cota e de 15 și apoi crește cu fiecare număr adăugat.

„Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică, mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele. Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic“, a explicat Robert Gherghe.

El a explicat și cum a „fentat” regulile impuse de stat, ca să nu piardă bani: „Câștigurile foarte mari nu le extrag din cont o singură dată, ca sumă, pentru că aș plăti impozit mare. Scot câte 10.000 de lei, aceasta fiind limita maximă pentru un impozit de doar 3 la sută. De exemplu, în România, dacă câștigi 250.000 de euro la Loto 6/49, atunci 40% rămân ai statului, n-ai nicio altă variantă”.