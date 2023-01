La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,52% pe an, de la 7,54%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,86% pe an, de la 7,88% pe an în şedinţa anterioară.

Indicele ROBOR exprimă media dobânzilor cu care băncile se împrumută între ele. Ca indicator monetar, indicele ROBOR exprimă nivelul lichidităților din piața bancară, adică dacă sunt suficienți bani.

IRCC, în creștere comparativ cu acum trei luni

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,71% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2022.

IRCC este în creștere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 4,06%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

