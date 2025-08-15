Cuprins:
Primul robot „spion” pentru animale sălbatice din China
Robotul a fost creat de Academia Chineză de Științe în colaborare cu compania Deep Robotics din Hangzhou. Primul model a fost deja activat în Rezervația Naturală Națională Hoh Xil, în provincia Qinghai, o zonă declarată Patrimoniu Mondial UNESCO.
A robotic antelope underwent trial operations last month in Hoh Xil, northwest China's #Qinghai Province. It successfully overcame established limitations on the distance from which humans can observe #wildlife. Sitting at an average altitude of 4,600+ meters, the local… pic.twitter.com/tvwQASdHnx— ChineseEmbassyManila (@Chinaembmanila) August 15, 2025
Acesta este primul dispozitiv de acest tip conceput pentru monitorizarea în timp real a migrației, hrănirii și comportamentului de împerechere al antilopelor tibetane, care se confruntă cu scăderi alarmante ale populației din cauza braconajului și schimbărilor climatice.
Ce poate face robotul care imită o antilopă
Echipat cu senzori și camere de înaltă rezoluție, robotul poate transmite imagini și date în timp real prin rețeaua 5G, permițând cercetătorilor să observe animalele fără a le deranja. Aspectul său imită silueta unei antilope reale, astfel încât turmele să nu fie speriate.
„Este o combinație între tehnologia de ultimă generație și protecția speciilor sălbatice”, au transmis reprezentanții echipei de cercetare, citați de presa chineză.
Misiune periculoasă la peste 4.500 de metri altitudine
Hoh Xil este una dintre cele mai izolate și greu accesibile regiuni din lume, situată la o altitudine medie de peste 4.500 de metri. Clima extremă și terenul accidentat fac imposibilă monitorizarea constantă a faunei prin metode tradiționale. Robotul antilopă ar putea fi soluția pentru a colecta date esențiale despre viața acestor animale, fără a pune în pericol oamenii care le studiază.
Autoritățile chineze speră ca tehnologia să ajute nu doar la protejarea antilopelor tibetane, ci și la crearea unui model de conservare a speciilor în pericol care ar putea fi aplicat și în alte zone ale lumii.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.