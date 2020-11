E vorba de un vehicul autonom numit Kar-go, care va face livrările mai ieftine, nu poluează și se folosește de inteligență artificială ca să ajungă la destinație și să sorteze coletele.

Fondatorul Academiei de Robotică din Londra, William Sachitti, spune că este o mașină autonomă care îți poate livra acasă comenzi plasate online în mai puțin de 30 de minute.

”Gândiți-vă la el ca la un oficiu poștal pe roți. Există un sistem robotizat în vehicul cu care poate să miște coletele și să livreze 12 colete în orice ordine”, a explicat Sachitti.

”Deci, poate să vină la tine acasă și un compartiment se deschide în spate, de unde îți iei coletul”, a adăugat Sachitti.

Un astfel de robot ar reduce considerabil riscurile să te îmbolnăvești în drum spre farmacie, spun dezvoltatorii.

Despre Kar-go se spune că este primul vehicul electric autonom de livrare care funcționează pe drumurile britanice și deja a finalizat prima sa livrare la domiciliu.

Dezvoltatorii spun că are un ”sistem de viziune” unic pentru a merge pe șosele – deși, în conformitate cu legile actuale, are nevoie tot timpul de un om la bord – și are o autonomie electrică de 60 de mile.

Vehiculul este conceput pentru a fi utilizat în centre urbane, suburbane și rurale, ceea ce înseamnă o solicitare uriașă pentru a face față diferitelor obstacole din drum, în special în metropole aglomerate.

Kar-go folosește inteligența artificială pentru a naviga singur și pentru a îndeplini multe dintre funcțiile sale, cu o formă specializată de AI dezvoltată și brevetată în Marea Britanie de către academie, precizează This is Money.

Folosește algoritmi bazați pe evoluție, care pot învăța și ”autooptimiza” în timp real pentru a lua cele mai bune decizii.

FOTO: Academia de Robotică Londra

