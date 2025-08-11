„La Secția de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, funcționează robotul oncologic de preparare a citostaticelor – o investiție de ultimă generație, realizată cu fonduri de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.”, a scris Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății pe Facebook.

Această investiție promite să îmbunătățească semnificativ calitatea îngrijirii pacienților cu cancer.

„Este o tehnologie care schimbă în bine viețile pacienților: prepară tratamentele cu precizie absolută, reduce erorile, crește eficiența și scade costurile. În oncologie, asta înseamnă siguranță mai mare, timp câștigat și speranță reală pentru cei care luptă cu boala.”, a precizat ministrul.

Alexandru Rogobete a felicitat echipa de conducere a spitalului, pe primarul Gabriel Lazany și pe președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, pentru viziunea și determinarea lor în dezvoltarea sectorului de sănătate din județ.

„Vom sprijini în continuare astfel de inițiative.”

Ministrul a promis sprijin continuu pentru astfel de inițiative, recunoscând în același timp că există încă multe provocări în sistemul de sănătate.

„Știu că, în multe locuri, pacienții încă se confruntă cu așteptări lungi, condiții dificile și multă suferință. Tocmai de aceea suntem aici pentru ei, zi de zi. Pacienții trebuie să știe că nu sunt singuri – eu și întreaga echipă de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei, nu i-am abandonat și nu îi vom abandona niciodată, indiferent cât de tare se „supără” anumite părți din sistemul de sănătate pentru măsurile de reformă pe care le implementăm.Nu ești singur! Încrederea ne face bine!”, a asigurat ministrul.

