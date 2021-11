Din cauza pandemiei COVID-19, expoziţia internaţională a fost parţial virtuală în acest an, dar secţiunea MENA (Orientul Mijlociu şi Africa de Nord) a fost un eveniment privat, în cadrul Dubai Design Week.

Ca și în 2020, multe concepte au răspuns pandemiei, cu o serie de idei adaptate „noului normal”. Directorul Global Grad Show, Tadeu Caravieri, a declarat pentru CNN că emisiunea de anul acesta a avut „două sau trei tendințe”.

„Oamenii sunt extrem de preocupați de sănătate și de sănătatea mintală”, a explicat el. „Oamenii sunt (de asemenea) îngrijorați de cum să facă din casă un loc civilizat pentru muncă, pentru educație, pentru sănătate și securitate alimentară”, a spus acesta.

Seedbot: solar recharge by day, plants by night, crawling over km of terrain seeking the right levels of moisture (detected through one of its „eyes”) in which to plant it’s cache of seeds. #agtech #robots #treeplanting https://t.co/WtgpSaHJNL