Lupta unui bull terrier pentru o viață nouă: a învățat limbajul semnelor, după ce a rămas surd

Rocco, un câine de șapte ani din rasa Staffordshire Bull Terrier, a fost preluat de un centru de îngrijire pentru a doua oară în doar câțiva ani, după ce unul dintre stăpânii săi iubitori a murit în iulie anul trecut, iar celălalt s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate.

Când membrii RPSCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale), cea mai mare organizație caritabilă din Anglia și Țara Galilor care se ocupă de salvarea și îngrijirea animalelor, au descoperit că patrupedul și-a pierdut complet auzul din cauza unei infecții, s-au apucat să-l învețe un nou mod de a înțelege comenzile.

Până acum, a învățat semnele pentru comenzile „good boy” („băiat bun”), „go for a walk” („hai la o plimbare”) și „go wee” („du-te să faci pipi”).

„Majoritatea câinilor sunt mai deprinși cu limbajul nostru corporal decât cu pălăvrăgeala noastră constantă, așa că nu este foarte dificil pentru un câine surd să învețe (limbajul semnelor, n.r.). Este nevoie de consecvență și să te asiguri că alegi un semn simplu pentru fiecare comportament pe care încerci să-l înveți, astfel încât să fie cât mai clar posibil pentru ei”, a explicat Sally Humphries, de la Centrul pentru animale Llys Nini, din Swansea.

Rocco, bull terrier-ul de 7 ani care învață limbajul semnelor | Sursa foto: rspca-llysnini.org.uk

„Rocco este un exemplu minunat despre cât de rezistente pot fi animalele și o dovadă că poți învăța un câine bătrân trucuri noi”, a precizat Sally Humphries.

RSPCA a explicat, pentru iubitorii de animale care și-ar dori să îi ofere o nouă șansă, că Rocco s-ar potrivi, în mod ideal, cuiva care este fie pensionar, fie lucrează de acasă, deoarece poate suferi de anxietate dacă stă singur. De asemenea, câinele ar putea locui cu copii mai mare de 7 ani și ar trebui să aibă o grădină în care să poată ieși.

