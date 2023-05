„Investigăm suspiciuni de incitare la ură, deoarece îmbrăcămintea purtată pe scenă este susceptibilă să glorifice sau să justifice regimul naţional-socialist şi să tulbure liniştea publică”, a subliniat pentru agenția franceză de presă purtătorul de cuvânt al poliţiei germane, Martin Halweg.

Wow, this is @rogerwaters imitating a Nazi, while at a concert in … Berlin. This is just unhinged Jew hatred and Holocaust distortion. The man is vile beyond words. pic.twitter.com/zn1EvudSXc