Cum s-a petrecut evenimentul

Evenimentul s-a petrecut marțea trecută, în condiții de temperaturi extreme. Victima lucra alături de alți conaționali la înlocuirea foliei de plastic ce acoperă solariile. Surse apropiate anchetei au dezvăluit că muncitorii erau angajați fără forme legale și plătiți la negru.

În timpul muncii, românului i s-a făcut rău. În ciuda eforturilor colegilor de a-l ajuta, presiunea de a continua munca a fost copleșitoare. În loc să cheme o ambulanță, conducerea serei l-a trimis singur spre cel mai apropiat centru medical, aflat la 300 de metri distanță.

Epuizat și dezorientat, bărbatul a leșinat pe drum. În ciuda eforturilor de resuscitare ale personalului medical, viața lui nu a mai putut fi salvată.

Ancheta oficială

Incidentul a determinat Garda Civilă să deschidă o anchetă. Autoritățile spaniole vor înainta un raport Ministerului Muncii pentru a investiga posibilele încălcări ale legislației privind protecția muncitorilor.

Proprietarul serei este Miguel Pérez Castillo, consilier local al PSOE, responsabil cu portofoliul Agriculturii în Consiliul Local din Gualchos. Acesta a fost și candidat pe lista electorală a actualului primar.

Reacția sindicatului

Sindicatul Solidaridad a anunțat că va iniția proceduri legale pentru a face lumină în acest caz. Secretarul general al organizației, Jordi de la Fuente, a declarat:

„Dacă se confirmă că acest politician socialist este proprietarul acestei sere și că angajează forță de muncă ilegală, vom merge până la capăt. Vom cere justiției să intervină, pentru ca astfel de tragedii să nu mai fie posibile.”

De la Fuente a subliniat ipocrizia situației, adăugând:

„Cei care ţin prelegeri despre drepturile omului, despre imigrația în masă și despre combaterea xenofobiei sunt aceiași care, în realitate, îi tratează pe muncitorii străini ca pe niște obiecte de unică folosință. Vina le aparține celor care se prezintă ca sfinți în spațiul public, dar în viața de zi cu zi nu au nicio ezitare să exploateze oameni nevoiași.”

În sudul Spaniei, unde agricultura intensivă din sere alimentează piețele europene, mulți imigranți, inclusiv români, trăiesc și muncesc în condiții precare.

Rapoartele organizațiilor pentru drepturile muncitorilor evidențiază abuzuri sistematice: salarii sub nivelul legal, ore suplimentare neplătite, lipsa contractelor și a asigurărilor medicale, precum și cazuri de violență sau presiuni asupra celor care reclamă situația.

Impactul asupra comunității românești

Pentru comunitatea românească din zonă, această tragedie reprezintă o lovitură dureroasă. Mulți români lucrează în agricultura spaniolă, sperând să strângă bani pentru familiile lor din România.

Moartea tânărului de 30 de ani subliniază vulnerabilitatea situației lor și riscurile la care sunt expuși zilnic, mai ales când angajatorii sunt persoane cu influență politică.

Acest incident tragic evidențiază necesitatea unor schimbări urgente în sectorul agricol spaniol. Este nevoie de o supraveghere mai strictă a condițiilor de muncă și de aplicarea riguroasă a legilor existente.

Autoritățile spaniole trebuie să ia măsuri ferme pentru a preveni exploatarea muncitorilor străini și pentru a asigura condiții de muncă sigure și echitabile pentru toți angajații, indiferent de naționalitate.