Au lăsat 200.000 de euro împrăștiați

Atacul a avut loc pe 5 februarie 2025, în jurul orei 4.00 dimineața, într-o sucursală bancară din Gänserndorf, scrie publicația Der Standard. Mai mulți bărbați mascați au aruncat în aer un bancomat, iar suflul exploziei a smuls o ușă de seif de aproximativ 50 de kilograme. Ușa a fost aruncată aproape la 20 de metri distanță și a zburat la doi metri de agentul de securitate care asigura paza clădirii în momentul atacului.

Hoții au reușit să fure aproape 273.000 de euro, dar au fugit în grabă și au lăsat în urmă alți aproximativ 200.000 de euro împrăștiați la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost primul dintr-o serie de trei atacuri comise de aceeași grupare. La scurt timp după explozia din Gänserndorf, au fost aruncate în aer bancomate și în Neusiedl am See. Câteva luni mai târziu, în august, a urmat un nou atac, în Hofkirchen im Traunkreis.

Cine sunt suspecții, inclusiv românul din dosar

Cinci persoane, cu vârste între 19 și 43 de ani, se află în arest preventiv de mai multe luni. Este vorba despre cetățeni olandezi, români și germani.

Doi dintre ei, Mohammed L. (31 de ani) și Zakaria N. (28 de ani), recidiviști din Olanda, sunt considerați principalii autori. Procurorii susțin că gruparea ar fi furat, în total, aproximativ 660.000 de euro, bani care ar fi fost ulterior spălați în Olanda.

Pagubele materiale produse băncilor sunt însă mult mai mari. Distrugerile sunt estimate la aproximativ 2,5 milioane de euro.

Minicamere, telefoane de unică folosință și rute de fugă

Rechizitoriul depus de Parchetul din Korneuburg arată că atacurile au fost premeditate și atent gândite. Membrii grupării ar fi supravegheat sucursalele bancare timp îndelungat, folosind camere video miniaturale montate discret.

Aceștia ar fi închiriat garaje pentru mașinile de fugă și pentru depozitarea materialelor explozive. De asemenea, ar fi pregătit rute clare de evacuare și ar fi stocat aproximativ 180 de litri de benzină în canistre, pentru a nu fi nevoiți să oprească la benzinării. Comunicarea dintre ei s-ar fi făcut prin aplicații criptate și telefoane de unică folosință.

Capcana care a dus la arestări

Ultimul atac planificat, în Austria Superioară, a eșuat. Motivul ar fi fost un seif încuiat în interiorul bancomatului. Cei 65.260 de euro au rămas neatinși.

Fără să știe, suspecții erau deja monitorizați. Garajul folosit de grup aparținea unui bărbat care a alertat poliția, suspectând că ar putea fi vorba despre atacatori de bancomate. Forțele de ordine au supravegheat locația mai multe zile. În momentul tentativei de fugă, suspecții au fost opriți. Ei se deplasau cu un Audi RS6, mașină devenită aproape „semnătură” în astfel de jafuri.

Cei cinci inculpați sunt acuzați de constituire de grup infracțional, furt calificat și punerea în pericol intenționată a vieții și integrității fizice cu ajutorul explozibililor și riscă până la 10 ani de închisoare. Procurorii subliniază că unele bănci aveau apartamente deasupra, iar explozia din Gänserndorf putea ucide agentul de pază aflat la fața locului.

Doar unul dintre inculpați, un cetățean german de 19 ani, va fi judecat conform legii penale pentru minori, ceea ce înseamnă o pedeapsă mai mică. Data procesului nu a fost încă stabilită.

