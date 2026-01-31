Scena a avut loc în localitatea Mozzo, din provincia Bergamo, și a stârnit suspiciunea poliției, care a urmărit vehiculul ce transporta încărcătura. Autoturismul a fost oprit chiar înainte de intrarea pe autostradă. În interior, polițiștii au descoperit un cetățean albanez și aproximativ 40 de kilograme de hașiș, împreună cu 500 de euro în numerar, potrivit publicației Il Giorno.

În paralel, un al doilea echipaj al Poliției a interceptat pe drum mașina folosită pentru transferul inițial. Șoferul, un cetățean român, a fost reținut. Ulterior, a fost efectuată și o percheziție la domiciliul său care a dus la descoperirea altor 30 de kilograme de hașiș, 78.000 de euro și materiale utilizate pentru ambalarea drogurilor.

În cele din urmă, operațiunea autorităților italiene s-a încheiat cu arestarea celor două persoane și confiscarea a peste 70 de kilograme de hașiș, precum și a unei sume consistente de bani.



Cei doi bărbați au fost încarcerați în penitenciarul din Bergamo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE