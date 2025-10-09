Aeroporturile care dau cele mai multe emoții

Frica de zbor nu are neapărat legătură cu siguranța, ci cu felul în care trăim anumite momente din timpul unei aterizări, arată un nou studiu european. Coborârile abrupte, pistele scurte, relieful spectaculos, vânturile laterale, pot transforma o manveră perfect sigură într-o experiență intensă, mai ales pentru cei anxioși.

Indicele Passengers Unease & Real-world Exposure (PURE), creat de analiștii în aviație de la AirAdvisor, a clasificat aeroporturile europene în funcție de cât de mult stres pot provoca pasagerilor. Acest top nu măsoară siguranța, ci combinația de factori care pot amplifica anxietatea în timpul zborului.

Potrivit indexului, cele mai „provocatoare” 10 aeroporturi din Europa sunt:

1. Funchal / Madeira (Portugalia) – 88/100

2. Gibraltar (Teritoriu britanic) – 84/100

3. Innsbruck (Austria) – 83/100

4. London City (Marea Britanie) – 81/100

5. Vágar / Insulele Feroe (Danemarca) – 79/100

6. Keflavík (Islanda) – 76/100

7. Skiathos (Grecia) – 75/100

8. Santorini (Grecia) – 72/100

9. Mykonos (Grecia) – 70/100

10.Tenerife Nord (Spania, Insulele Canare) – 68/100

Aeroporturile sunt complet sigure, dar contextul geografic, munții, stâncile, rafalele puternice sau pistele deasupra mării creează experiențe care pot fi tensionate pentru unii pasageri.

Un român celebru a vorbit despre experiența sa

Un zbor către o insulă s-a transformat într-un coșmar pentru Marius Șumudică. Acesta a jucat la Marítimo, în Madeira, între 1999-2001. Mărturia sa, plină de adrenalină și momente de panică, scoate la iveală cât de tensionată a fost experiența de la bord în timpul unei aterizări.

„N-am știut că-i insulă, dacă știam, nu mă duceam în viața mea. De frică de avion. Ce am trăit acolo nu am trăit în viața mea”, a spus acesta.

„A venit de două ori avionul, l-a pus pe pistă, era pista foarte scurtă, acolo veneau doar piloți care aveau voie să aterizeze și făceau o anumită școală. N-a putut să-l oprească, îl împingea vântul din spate în ocean și a plecat iară”, a spus Șumudică.

Momentele de la bord au degenerat rapid în haos. Copleșit de frică, bărbatul a recurs la gesturi neobișnuite.

„M-am dezbrăcat. M-am dezbrăcat direct în chiloți. Am rămas în chiloți,” mărturisește el.

Echipajul de zbor a intervenit imediat: „Ăia să mă pună jos, stewardesele. Nu mai știam. Mă lega. Făcea avionul cu mine, nu știu ce”.

În cele din urmă, după ce avionul nu a reușit să aterizeze în siguranță, pasagerul a fost debarcat pe o altă insulă, Porto Santo.

„Am zis gata, zic dați-mă jos, nu știu ce, nu știu cum. Nebunia mea, îți dai seama, eram în bermude și în tricou. Mi-am dat alea jos de căldură, transpirasem și nu știu ce. Și m-a dat jos într-o insulă, în Porto Santo, cu toboganul și am venit cu barca”.

