Claxoane disperate pe autostrada din Serbia

Conform unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, un bărbat necunoscut din Velika Plana a încercat să-i oprească pe turiștii români pe autostradă.

Incidentul s-a petrecut în apropiere de Velika Plana, unde Adrian, românul care mergea cu familia în Grecia, a fost oprit de un bărbat într-un Polo negru.

Acesta a claxonat agresiv și a făcut semne că ar fi o problemă cu mașina românilor.

Schema cu mecanicul

Conform relatării lui Adrian, bărbatul sârb i-a condus la un mecanic local, unde li s-a cerut o sumă mare de bani pentru reparații. Suspectând că ceva nu este în regulă, românii au așteptat ajutor din țară.

„La service, mecanicul a cerut o sumă uriașă de bani și ne-a presat să acceptăm imediat. Din fericire, am reușit să așteptăm ajutorul din România și am adus mașina acasă pe platformă”, a declarat românul.

Adevărul iese la iveală

A doua zi, un mecanic din România a confirmat că mașina nu avea nicio defecțiune.

„Totul a fost o înșelătorie atent planificată”, a adăugat românul.

Avertisment pentru alți turiști

„Fiți precauți! Nu opriți la astfel de semnale și nu aveți încredere în persoane necunoscute pe autostradă”, a avertizat românul în postarea sa, conform sursei citate.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Mulți utilizatori și-au exprimat indignarea față de situația descrisă. Unii au criticat naivitatea victimelor: „Și chiar ai crezut că ai o problemă inexistentă și ai mers cu ei la service? Ești în pericol chiar și când duci gunoiul”, a comentat un bărbat pe nume Daniel.

Alte experiențe similare

O femeie pe nume Oana a împărtășit o experiență asemănătoare pe ruta Serbia-Macedonia de Nord: „Ne-au urmărit o dubă și o mașină mică prin toată Macedonia!… Norocul nostru a fost că nu am avut vreo defecțiune”, a relatat ea, conform sursei menționate.

Astfel de tentative de înșelăciune sunt practicate de ani de zile în regiune, iar turiștii trebuie să fie vigilenți în timpul călătoriilor pe autostradă.