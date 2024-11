Cătălin Costici este un român stabilit în Mozzo, o localitate italiană. A devenit erou, după ce a intervenit în salvarea vietii unui suporter, în timpul meciului de Serie A dintre Inter și Juventus. Incidentul a avut loc la centrul sportiv Rabona din Colombera. Un bărbat de 50 de ani s-a prăbușit la pământ, iar oamenii speriați au chemat ambulanța. Incinta a fost evacuată de urgență. Doar doi oameni au rămas alături de bărbatul care a căzut. Printre cei prezenți se afla și Cătălin Costici.

„La un moment dat, un tânăr a ieșit din local, întrebând dacă cineva știe să facă masaj cardiac. Eu, amintindu-mi de cursurile de prim ajutor pe care le-am făcut la locul de muncă, am ridicat mâna. Am intrat, am poziționat persoana la pământ și am început să aplic ceea ce învățasem. Între timp, un tânăr mă ajuta cu respirația gură la gură. Din fericire, a sosit echipajul medical, iar eu am plecat cu fiica mea și cu mama ei”, a spus Cătălin.

Intervenția făcută de Cătălin a fost decisivă. Echipa medicală a confirmat acest lucru mai târziu. Gestul său a fost apreciat de cei prezenți, dar și de primarul orașului Mozzo, Gianluigi Ubiali. Pe 31 octombrie, acesta a primit un apel din partea primarului, care l-a felicitat. A primit cuvinte de apreciere, dar și o scrisoare în care a fost evidențiată importanța solidarității.

„Un astfel de gest ne amintește de importanța solidarității și de spiritul de comunitate, valori care fac din mica noastră localitate un loc special și unit. Sunt mândru să am persoane ca tine printre cetățenii noștri și sunt sigur că exemplul tău va fi o sursă de inspirație pentru noi toți. Cătălin, în numele întregii comunități din Mozzo, îți transmit cele mai sincere mulțumiri. Fie ca actul tău de eroism să rămână în inimile noastre pentru totdeauna”, a spus primarul Gianluigi Ubiali.

Cătălin a dat dovadă de modestie. Nu a acceptat titlul de „erou”, spunând că el doar a făcut ceea ce trebuia făcut.

