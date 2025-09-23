Potrivit unui articol al portalului Onet, cel mai citit site din Polonia, parte a Ringier Axel Springer, el a petrecut aproape o lună în închisoare, deși era nevinovat, totul din cauza unui caz de furt de identitate. Incidentul s-a petrecut pe 24 august, la o zi după ce Ovidiu Andronache a ajuns cu soția și cele trei fiice în Caorle, un oraș situat la nord de Veneția.

Vacanța, care trebuia să fie un cadou de ziua soției, s-a transformat rapid într-un coșmar.

Justiția italiană l-a considerat vinovat de un furt din 2012, despre care Andronache nu știa nimic, mai ales că nici măcar nu fusese în Italia în acea perioadă. Bărbatul a fost eliberat din închisoare după o lună, când avocatul său a prezentat dovezi incontestabile că a fost victima unui furt de identitate.

Românul a povestit că totul a început pe plaja din Caorle, unde petrecea timp cu fiicele sale. Doi bărbați care s-au prezentat drept ofițeri de poliție l-au abordat și l-au luat cu ei. După ce s-a înregistrat la un hotel de pe coasta venețiană, Poliția l-a identificat ca fiind persoana căutată pentru furt, folosind lista de oaspeți furnizată de hotel.

Ovidiu a mai povestit că a fost dus la închisoare în cătușe, tratat ca un infractor. A ajuns într-o celulă cu alți șase deținuți. Susține că conștiința propriei nevinovății l-a ajutat să treacă peste momentele dificile, deși nu se aștepta ca situația să dureze atât de mult.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

După o lună, avocatul a demonstrat că în ziua infracțiunii, Ovidiu se afla în România și a obținut copii foto și amprentele adevăratului făptuitor, ceea ce a dus la achitarea și eliberarea clientului său.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE