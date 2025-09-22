Cum au reușit hackerii să păcălească Primăria

Potrivit Onda Regional, rețeaua folosea metoda cunoscută sub numele de „man in the middle” (omul din mijloc), prin care atacatorii interceptează comunicarea dintre două părți și modifică datele astfel încât plățile ajung în conturi controlate de infractori.

În acest caz, escrocii s-au dat drept compania de electricitate a primăriei, folosind informații reale despre facturi. Au transmis mesaje oficiale către funcționarii municipali și au solicitat ca banii să fie virați într-un cont deschis special pentru fraudă.

Frauda, descoperită dintr-o întâmplare

Înșelătoria a ieșit la iveală după ce compania reală a informat primăria că facturile rămăseseră neachitate. Atunci, polițiștii au intrat pe fir și au descoperit că banii fuseseră deja transferați către un cont din Valencia.

Contul era deschis pe numele unei femei care juca rolul de „cărăuș” sau „mulă”. Ea primea o compensație financiară, dar controlul asupra contului era de fapt exercitat de presupusul lider al grupului, cetățeanul român de 34 de ani.

Un român, liderul operațiunii

Conform anchetei, românul nu avea domiciliu stabil în Spania, dar trăia la hoteluri de lux din Madrid și ducea un stil de viață extravagant. Garda Civilă a cerut, cu sprijinul autorităților române, emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele său.

Recomandări
Alături de el, au mai fost arestați doi frați cu antecedente penale pentru fapte similare. Până acum, trei persoane au fost puse sub acuzare pentru fraudă și apartenență la grup infracțional organizat.

Fraude și în afara Spaniei

Anchetatorii au mai descoperit că aceeași rețea ar fi păcălit și companii internaționale, inclusiv o firmă farmaceutică din Portugalia, folosind aceeași metodă de tip „omul de mijloc”.

Garda Civilă a reușit să blocheze contul bancar înainte ca cei 455.000 de euro să fie transferați în alte conturi, evitând astfel pierderea totală a sumei.

Operațiunea, denumită „Financiero”, rămâne deschisă, iar autoritățile continuă ancheta pentru a documenta toate legăturile internaționale ale grupului.

Președintele organizației municipale UDMR Brașov, încătușat de polițiști după un scandal în curtea unui liceu

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
