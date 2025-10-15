Români căutaţi în Franţa. Unul dintre ei, prins în Buziaş

Poliţiştii din Lugoj au efectuat miercuri dimineaţă percheziţii în oraşul Buziaş, vizând locuinţele a doi români suspectaţi că, în vara anului trecut, au sustras echipamente multimedia dintr-un magazin de electronice din Vitry-sur-Seine, Franţa, prejudiciul fiind estimat la peste 40.000 de euro. Unul dintre suspecţi, în vârstă de 45 de ani, a fost identificat de poliţişti şi dus la audieri, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Acţiunea, începută la ora 6.00 pe 15 octombrie 2025, a fost desfăşurată de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, şi a vizat două locaţii din Buziaş, judeţul Timiş.

Au furat echipamente electronice de peste 40.000 de euro

Percheziţiile au avut la bază un ordin european de anchetă emis de Tribunalul Judiciar Creteil, Franţa, într-un caz de furt calificat comis în grup organizat. Conform autorităţilor franceze, în august 2024, mai multe persoane ar fi pătruns prin efracţie într-un magazin de electronice din Vitry-sur-Seine, sustrăgând echipamente multimedia în valoare de peste 40.000 de euro.

Pentru doi bărbaţi implicaţi au fost emise mandate europene de arestare, iar unul dintre aceştia, de 45 de ani, a fost prins şi condus la audieri de poliţişti.

La acţiune au participat poliţişti din Lugoj, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Timiş, jandarmi de la Gruparea Mobilă Timişoara şi un tehnician criminalist. Operaţiunea s-a desfăşurat şi în colaborare cu poliţişti din cadrul Departamentului de Investigaţii Criminale Creteil, Franţa.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj pentru documentarea completă a activităţii infracţionale.

