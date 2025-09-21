Anunțul care promitea lux și relaxare

Totul a început în 2022, când bărbatul a găsit pe o platformă online o ofertă aparent irezistibilă. Imaginile cu plante decorative, familii zâmbitoare și promisiunea unei căzi cu hidromasaj la preț redus l-au convins să facă plata. „Un vis de relaxare pe terasă, printre bule și hidromasaj”, așa cum și-a imaginat victima.

Numai că după ce a transferat banii, produsul nu a mai ajuns niciodată. Telefonul pentru asistență nu răspundea, emailurile au rămas fără replică, iar visul s-a spulberat rapid.

Plângere la poliție și o schemă descoperită

Convins că a fost înșelat, bărbatul a apelat la avocatul Alessandro Pierotti din Rimini și a depus plângere. Poliția a descoperit în scurt timp o schemă bine pusă la punct. Banii fuseseră virați într-un cont pe numele unui cetățean român, între timp dispărut și imposibil de găsit în Italia.

În paralel, numărul de telefon de pe anunț era înregistrat pe firma unui italian de 55 de ani, cel care răspundea teoretic la reclamații, dar în realitate nu a ridicat niciodată receptorul.

O lecție despre capcanele internetului

Procesul a continuat doar împotriva italianului, deoarece românul a rămas de negăsit. Nici italianul nu s-a prezentat în sala de judecată și nu a oferit vreo explicație.

Judecătoarea din Rimini a considerat probele clare și l-a condamnat pe bărbat la patru luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune agravată, obligându-l totodată să plătească despăgubiri de 700 de euro victimei și cheltuielile de judecată.

Pentru păgubit, experiența a însemnat nu doar pierderea banilor, ci și dezamăgirea unui vis de relaxare transformat într-un dosar penal.