Prinși în timpul unei operațiuni sub acoperire

Potrivit publicației spaniole El Caso, incidentul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie, în jurul orei 23.00. O patrulă sub acoperire a poliției catalane Mossos dEsquadra desfășura o acțiune de prevenire a furturilor din camioane, pe autostrada AP-7, la kilometrul 34,5, în municipiul Garrigàs, provincia Girona.

Polițiștii au observat doi bărbați care se ascundeau în spatele unei stații electrice de pe autostradă. Comportamentul acestora a atras atenția agenților, care i-au urmărit de la distanță.

Au forțat ușa și au ascuns cablurile în tufișuri

Anchetatorii i-au văzut pe cei doi bărbați forțând ușa de acces a stației electrice și intrând în interior. La scurt timp, aceștia au ieșit cărând cabluri de cupru tăiate, pe care le-au ascuns temporar în spatele unor tufișuri din zonă. În paralel, o altă patrulă Mossos dEsquadra a observat o dubă suspectă aflată în apropiere. După verificarea numerelor de înmatriculare, polițiștii au descoperit că vehiculul fusese furat.

Agenții au decis să nu intervină imediat, pentru a documenta întreaga activitate. Cei doi bărbați au continuat să transporte cablurile de cupru și uneltele folosite, pe care le-au încărcat în duba furată. În momentul în care hoții se pregăteau să plece de la fața locului, polițiștii au intervenit și i-au interceptat.

Românul era deja căutat de poliție

După identificare, s-a stabilit că hoții erau un spaniol în vârstă de 29 de ani și un român de 43 de ani, ambii cu cazier judiciar, iar pe numele lor sunt deschise mai multe dosare. Românul era deja căutat de autoritățile spaniole, existând un mandat de arestare emis pe numele său pentru un furt de cupru comis în 2024, în Castellón de la Plana.

Cei doi sunt cercetați acum pentru spargere, furt de vehicule și recepționare de bunuri furate, urmând să fie prezentați autorităților judiciare spaniole.

