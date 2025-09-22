Cum s-a dat de gol tânărul român: reacția suspectă la control

Incidentul a avut loc pe via Manzoni, în fața Questurii din Catania. Tânărul, aflat pe un scuter și fără cască, a fost observat de agenții care asigurau paza clădirii.

În momentul în care a fost oprit, românul a devenit vizibil agitat și a încercat să evite să predea documentele sale și ale scuterului, aflate în compartimentul de sub șa. Acest comportament a stârnit suspiciunile polițiștilor.

Un scuter plin și un câine erou

În urma percheziției, agenții au găsit un joint și 15 doze de marijuana, ambalate în pungi de plastic, cu o greutate totală de 63 de grame. Drogurile au fost imediat confiscate și trimise la laboratorul Poliției Științifice pentru analiză.

Ancheta a continuat cu o descindere la cele două locuințe ale tânărului. Nicio altă substanță nu a fost găsită în case, însă surpriza a venit la garajul aferent uneia dintre adrese.

Câinele polițist Ares a semnalat încă de la intrare prezența drogurilor. În interiorul unei cutii de portbagaj pentru scuter, aflată pe o masă, au fost descoperite alte 34 de doze de marijuana, cântărind 151 de grame, alături de un cântar electronic de precizie, pungi pentru ambalare și un telefon mobil.

Arestat la domiciliu până la proces

După ce a fost fotografiat și identificat de Poliția Științifică, românului i-au fost contestate și mai multe încălcări ale Codului Rutier. El a fost arestat pentru deținere de droguri în vederea comercializării.

Procurorul de serviciu a dispus ca tânărul să fie plasat în arest la domiciliu la adresa de reședință, în așteptarea procesului în procedură rapidă.