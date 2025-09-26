Trupul bărbatului a fost descoperit în propria sa mașina

Sâmbătă, 20 septembrie, Georges Miguet a fost găsit mort în mașina sa. Fiul său a alertat autoritățile după ce tatăl nu a ajuns la Dijon, unde era așteptat.

Jandarmii au localizat rapid vehiculul victimei într-o parcare lângă gara din Tournus.

La examinarea mașinii, autoritățile au descoperit corpul neînsuflețit al proprietarului. Acesta prezenta mai multe răni, în special în zona gâtului, posibil cauzate de o armă albă.

Procurorul din Mâcon a deschis imediat o anchetă pentru asasinat.

Românca a fost arestată într-o gară din Mâcon

Marți seara, o femeie de 24 de ani, de naționalitate română, a fost reținută în gara din Mâcon.

Arestarea a fost rezultatul „multiplelor investigații efectuate de anchetatori, în special exploatarea înregistrărilor video de supraveghere și crearea unui portret robot al autorului faptelor pe baza mărturiilor”.

Anne-Lise Furstoss, procurorul Republicii din Mâcon, a confirmat miercuri seara că o persoană a fost plasată în arest preventiv în legătură cu acest caz. Interogatoriul suspectei era încă în desfășurare miercuri.

Reacția familiei pensionarului francez

Uciderea lui Georges Miguet a provocat consternare în rândul familiei și vecinilor săi. Toți așteaptă răspunsuri, care ar putea veni în urma interogatoriului suspectei.

„Tatăl meu avea o viață foarte liniștită”, a declarat fiul victimei pentru Le bien public. Vecinii și-au exprimat, de asemenea, nedumerirea: „Este ciudat”, au comentat aceștia.

„Această agresiune extrem de violentă asupra tatălui meu este de neînțeles. Nu înțelegem. Ne-a lăsat fără cuvinte”, a declarat Christophe Miguet, unul dintre cei doi fii ai lui Georges Miguet

„Nu exista niciun motiv să-l omoare cu atâta violență. Dacă se voia să i se ia ceva, era suficient să fie împins, deoarece era mic și foarte slăbit de boala Parkinson”, a mai adăugat el.

Ancheta continuă pentru a elucida circumstanțele acestei crime șocante care a zguduit comunitatea din Tournus. Autoritățile lucrează pentru a stabili motivul și detaliile exacte ale incidentului.

