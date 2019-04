Un minut de reculegere a fost ținut în apropierea trecerii de pietoni din cartierul Koekelberg din Bruxelles, unde Dariana a murit duminică dimineață.

Tânăra de 30 de ani ieșise din parcul Elisabeta și voia să traverseze bulevardul Jette din capitala Belgiei, relatează observator.tv.

Românca a fost spulberat-o pe trecerea de pietoni și a fost proiectată la 20 de metri de locul impactului. Cel care a accidentat-o mortal este un șofer de 19 ani care avea permis de conducere provizoriu.

După accident, tânărul belgian Houssem-Eddine B. a fost reținut de polițiști și dus la audieri. Tânărul a fost eliberat de anchetatori pe motiv că, în momentul în care a produs accidentul, el nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor și nici nu avea cazier.

Cu toate acestea, polițiștii i-au suspendat permisul de conducere pentru 15 zile.

Potrivit sudinfo.be, șoferul acuzat că accidentat-o mortal pe Dariana Palcău a recunoscut că a greșit.

„Se înserase și ce s-a întâmplat este că unul dintre prietenii mei băuse foarte mult alcool. Eu eram treaz. Nu am băut, nu am fumat, nu făcusem nimic special. Una dintre prietenele mele a luat mașina, am văzut-o cum conducea. Era cu adevărat inacceptabil. Circula cu 100 de kilometri pe oră într-o zonă în care limita este de 50 de kilometri pe oră. M-am urcat la volan și cred că am făcut o greșeală”, a declarat Houssem-Eddine B, tânărul care a provocat accidentul mortal.