Prostituata româncă în vârstă de treizeci de ani a reconstituit săptămâna trecută noaptea petrecută pe 26 ianuarie într-un hotel din Desio cu Michele Gruosso, tânărul de 28 de ani care este acum judecat pentru răpire la tribunalul din Monza.

Bărbatul, condamnat deja la 12 ani și 8 luni de închisoare pentru că a încercat să-și omoare tatăl vitreg în zona Pescarese, împreună cu mama sa (care s-a sinucis ulterior când se afla în arest la domiciliu) în 2016, era în libertate, după ce a executat deja o perioadă de închisoare și apoi în arest la domiciliu, deoarece termenii de arest preventiv în așteptarea unei sentințe definitive expiraseră.

Tânărul a fost arestat de poliție, alertată de o prietenă a escortei care nu dădea de ea la telefon, pentru că acele două dispozitive portabile i-ar fi fost furate și oprite de client.

„În acea seară am ieșit cu prietena mea și el m-a sunat să merg la hotelul din Desio, avea numărul dintr-un anunț pe care îl postasem pe site-ul de întâlniri. Ne-am înțeles inițial pentru 150 de euro, apoi când am cerut mai mulți bani, s-a întâmplat totul”, a povestit românca.

„Am însoțit-o la hotel la 1:30 și am stat acolo să o aștept. La 2 i-am trimis un mesaj și mi-a răspuns că nu s-a întâmplat mare lucru. La 2:30 am dat din nou mesaj, dar nu a răspuns. Am sunat-o și prima dată telefonul mobil a sunat de trei ori, apoi a fost închis. Am sunat de multe ori, m-am speriat si la 3 am sunat la poliție. Când a ieșit din hotel plângea și avea toată fața murdară de machiaj, care se ștersese”, a povestit și prietena româncei.

Carabinierul de la unitatea de operațiuni radio mobile a Companiei Desio care a intervenit în acea noapte a reconstituit povestea: „Când a sunat prietena fetei, ne-am dus la hotel și l-am sunat pe proprietar, care ne-a arătat în ce cameră se află fata. Am bătut, i-a luat ceva timp să deschidă. El era dezbrăcat și făcea gălăgie, tânăra și-a ridicat capul de pe podea, între pat și fereastră. Erau beri și țigări peste tot și, de asemenea, cocaină. Pe pat era cablul de încărcare și sub pat două telefoane mobile”.

„Când i-am cerut 50 de euro în plus pentru o altă relație sexuală, a devenit agresiv, a deschis sertarul din cameră și a spus că lipsesc niște bani, că i-am furat. Apoi mi-a spus că nu mai plec de acolo, m-a lovit în față, mi-a legat gâtul și mâinile cu cablul de încărcare a telefonului mobil și mi-a acoperit gura cu un prosop. Nu știu de ce a avut acea reacție, poate din cauza drogurilor, era o cantitate mare pe noptieră. Când astfel de oameni iau cocaină își pierd controlul. Mi s-a mai întâmplat, dar nu cu atâta violență. Am stat patru ore în pat, rugându-mă pentru un miracol care să mă scoată de acolo. Am avut un coșmar cu fața lui în fața ochilor luni de zile”, a detaliat apoi victima.

Bărbatul judecat acum se apără și a spus în fața instanței: „Nu am ținut-o sechestrată. Ea a fost cea care nu a vrut să plece, pentru că voia mai mulți bani”

Procesul continuă în noiembrie.