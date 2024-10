„Ayatollahul Khamenei i-a acordat Ordinul Fath („Cucerirea” în farsi) generalului Amirali Hajizadeh, comandantul Forței Aerospațiale a Gardienilor Revoluției”, se arată în comunicat.

Decorația i-a fost acordată generalului iranian datorită „strălucitei operațiuni „Honest Promise””, se mai precizează pe site-ul ayatollahului.

În vârstă de 62 de ani, Amirali Hajizadeh conduce unitatea aerospațială a Gardienilor Revoluției de la crearea acesteia, în 2009.

În urmă cu o zi, ayatollahul Ali Khamenei a făcut apel la națiunile musulmane să „se unească”, din Afganistan până în Yemen și din Iran până în Gaza și Liban, împotriva Israelului, un „dușman comun”.

