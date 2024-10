Potrivit serviciului local de ambulanță, medicii au tratat 11 persoane rănite în urma atacului terorist. Printre acestea s-a aflat și o femeie de 25 de ani care însă a murit din cauza rănilor suferite.

Printre victimele transportate la Spitalul Soroka din Beer Șeba se numără o altă femeie, de 20 de ani, cae se află în stare gravă, și patru bărbați de 20 de ani. Aceștia au fost împușcați, dar sunt în stare stabilă.

Update to the terror attack by the Be'er Sheva Central Bus Station.



MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN