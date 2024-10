„Vreau să mulțumesc celor o jumătate de milion de românce și români care ne-au acordat încrederea, semnând pentru primul candidat pentru primul candidat cu adevărat independent, cu șanse să câștige Președinția României. Vă mulțumesc din inimă, vă suntem profund îndatorați și vă promit că nu o să vă facem de rușine”, a declarat Mircea Geoană, în deschidere.

Semnăturile „au fost strânse pe bune”

„Nu suntem un partid cu liste copy-paste, nu avem rețele de primari sau de firme de casă. Aceste semnături au fost strânse pe bune, convingând om cu om”, a ținut să precizeze candidatul la Președinția României.



În timp ce se întorcea de la o conferință NATO, care avusese loc la Praga, Mircea Geoană s-a întâlnit în sala de așteptare a unui aeroport cu un ploieștean care l-a întrebat ce l-a apucat să se întoarcă în politică.

Conform spuselor sale, răspunsul nu a fost deloc ușor: „Răspunsul nu a fost unul ușor pentru mine și nici pentru familia mea. Am mai fost într-o campanie prezidențială și știu cum este. Nu am iluzii față de politica românească și nu am niciun element care să mă facă astăzi, din păcate, după 15 ani, să fiu mai optimist la starea democrației românești. Ceva s-a schimbat, s-a schimbat în sufletul meu și în conștiința națiunii noastre. Trăim vremuri atât de complicate. Război într-o parte, conflict în sud, tehnologia schimbă toate lucrurile, economia, societatea. Și țara mea, și țara noastră. Avem un sistem de partide politice care a rămas în urma schimbărilor din societate. Nu mai este capabil să țină față și să fie în interesele națiunii noastre.

Sistemul politic românesc nu doar că a rămas în urma societății, este astăzi o frână în calea dezvoltării țării noastre și este un pericol pentru democrația țării noastre. Pentru asta m-am întors în politică, pentru a aduce o schimbare adevărată în țara mea și țara noastră”, a susținut Geoană.

„Să schimbăm România”

Fostul secretar adjunct al NATO susține că misiunea echipei sale este ducă România pe un drum „al prosperității, al respectului și al influenței”.

„Misiunea noastră, câștigând alegerile prezidențiale, este să schimbăm România și să o ducem pe un drum al prosperității, al respectului și al influenței. Politica de astăzi este depășită de nevoile societății românești”, a spus el.

„Vreau ca în 2024, la 35 de ani de la căderea comunismului, la început de nou ciclu istoric, să avem curajul să nu mai mințim și să alegem pentru prima dată un președinte independent care reprezintă întreaga națiune, și nu doar grupuri de partide și de interese. Acesta este sensul acestei campanii. Aceasta este miza a acestei campanii”, a mai adăugat Geoană.

Candidatul independent la prezidențiale a susținut că nu va fi „un președinte absent nemotivat de la muncă”, ci unul „implicat 100%”.



