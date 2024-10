După succesul primelor două producții ale casei Bravo Films, „Mirciulică” și „Nuntă pe bani”, echipa condusă de Mircea Bravo și Cristian Ilișuan aduce pe marile ecrane o nouă poveste captivantă și plină de umor.

Filmul „Moartea în vacanță” este inspirat dintr-o întâmplare reală, povestită de unul dintre membrii echipei Bravo Films – și anume, o familie aflată în vacanță în Grecia se vede pusă în fața unei situații neașteptate: moartea subită a bunicii și decizia de a o transporta clandestin în România. Această poveste a devenit punctul de plecare pentru o comedie savuroasă despre cârdășie, moarte și speranța moștenirii unei averi.

Filmul îi urmărește pe Adrian, jucat de Mircea Bravo, Mihăiță, interpretat de Costel Bojog, și Patricia, care e jucată de Maria Popovici, în peripețiile lor pline de haz, pe măsură ce încearcă să intre în grațiile Rodicăi, interpretată de Mihaela Deceanu, o bătrână bogată și singură, în speranța că vor moșteni averea acesteia. Ceea ce urmează este o serie de situații comice și neașteptate, pline de contraste între tragicul morții și hilarul unor circumstanțe imposibil de evitat.

Filmările au avut loc pe parcursul unei luni și jumătate în locații spectaculoase precum Insula Poros din Grecia, Veliko Tărnovo din Bulgaria, Cluj și Giurgiu în România. Exclusiv pentru Libertatea, Mircea Bravo a făcut dezvăluiri despre pelicula care apare în cinematografe pe 28 octombrie.

Recomandări Cazinoul din Sinaia, inaugurare cu scandal. De ce a plecat familia regală din sala de spectacol: „Prea decoltat, este culmea necuviinței!”

Ideea filmului „Moartea în vacanță”

Libertatea: Felicitări pentru „Moartea în vacanță”, noul tău film care va fi lansat în octombrie. Ai declarat că în 2020 ți-a venit ideea pentru această peliculă, dar nu ai spus și cum. Ne poți detalia?

Mircea Bravo: În 2020 ne-a venit ideea să facem un film de cinema. Simțeam că după 6 ani în care am făcut scheciuri în online eram pregătiți pentru un lungmetraj. Așa că am strâns echipa de creație la o cabană și am început să ne gândim la o temă. Andrei Verestiuc, unul dintre membrii echipei de creație, ne-a povestit o întâmplare prin care a trecut o cunoștință de-ale lui.

Concret, respectivul fusese la mare în Grecia cu familia, părinții și bunica. Acolo, pe plajă, bunica lui a murit, iar familia a hotărât să transporte cadavrul clandestin în țară ca să nu mai plătească peste 10 mii de euro unei firme specializate de pompe funebre. Așa că au pus cadavrul femeii într-un portbagaj aplicat pe mașină.

Nu știm sincer dacă e adevărată sau e doar o poveste urbană, dar ni s-a părut excelentă și eram foarte hotărâți să facem filmul cu asta, dar când am pus totul pe foaie, ne-am dat seama că ne costă foarte mult și am decis să amânăm producția pentru când vom avea mai mulți bani și mai multă experiență. Momentul filmului a venit după ce am lansat cu succes primele două producții Bravo Films: Mirciulică și Nuntă pe bani.

Recomandări Vladimir Putin nu mai e interesat de discuții de pace și vrea să distrugă statul ucrainean, după incursiunea soldaților Kievului în Kursk, susțin surse de la Kremlin

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

-Cum ai ales titlul filmului și cu cine te-ai sfătuit? Recunosc, e de impact!

-Ne-a plăcut tot timpul contrastul dintre moarte și comedie. Recunosc că cele mai tari porții de râs din viața mea le-am avut la înmormântări, poate și pentru că natural îți vine să îți reprimi anumite stări și atunci orice formă de umor e mult mai puternică. Cred că numele a venit când scriam scenariul, e cumva un mix între tema filmului: adică un om care moare în vacanță și vechea zicală românească: „zici că ești moartea în vacanță”, cu sensul „arăți cam rău”. S-a potrivit perfect, zic eu.

Filmările au avut loc în România, Bulgaria și Grecia

-Cum au decurs filmările în România, Bulgaria și Grecia? Ce probleme ai întâmpinat?

-Au decurs foarte bine, neașteptat de bine, mai ales că pregătirile au durat mai puțin de două luni. Am început cu 8 zile de filmare în Cluj, apoi am mutat toată echipa în Insula Poros din Grecia, unde am mai filmat 10 zile.

Recomandări Fost militar care a participat la construcția Transfăgărășanului: „Porneam buldozerele și la minus 25 de grade”. Victimele accidentelor, trimise în sicrie sigilate la rude

În Grecia am fost primiți foarte bine de comunitate. Ne-am simțit excelent acolo, aveam un program care ne permitea să avem și siesta pe stil mediteraneean. Aproape în fiecare zi, 2-3 ore după masa de prânz, stăteam și ne relaxam la mare sau în cameră , lucru care a făcut foarte bine echipei. Am filmat apoi 3 zile în Bulgaria, la Veliko Tărnovo și alte 3 zile la Giurgiu, în România. În total, cu tot cu deplasări și cu acomodări, am fost plecați de acasă cam o lună și jumătate.

-Cum a decurs și munca având cele 200 de persoane implicate în acest proiect? A fost scump să ai pe set actori și figuranți?

-A mers bine, cu mare parte din crew am lucrat și la „Nuntă pe bani”. Clar a fost un proiect mult mai amplu decât ce am avut până acum, a fost greu de gestionat figurația din Grecia. Grecii sunt foarte relaxați și nu prea acceptă un program foarte strict, dar am avut noroc să lucrăm cu mulți turiști străini care erau în acel moment în Poros.

Mircea Bravo face echipă cu Cristi Ilișuan

-Cristian Ilisuan e scenaristul și regizorul noului film. Cât la sută din scenariu îți aparține și ție?

-Scenariul e o muncă de echipă. După atâția ani ne știm rolurile în echipa de creație foarte bine. Cristi e arhitectul scenariului, el ține în mână povestea, dar când scriem, scriem în regim de brainstorming, toți venim cu idei de situații și glume, și cea mai bună rămâne în scenariu. Nu pot da un procent, cum spuneam, e o muncă de echipă. Pe lângă noi doi, în echipa de creație au mai fost Tibi Codorean, Cristi Ciui, Sergiu Floroaia și Andrei Verestiuc.

Maria Popovici și Costel Bojog, actori în „Moartea în vacanță”

-Cum i-ai convins pe Maria Popovici și Costel Bojog să joace în „Moartea în vacanță”? Ce reacție au avut când au văzut prima dată scenariul?

-Noi, în momentul în care am scris filmul, am denumit personajele lor exact așa: Costel și Maria, fără să le spunem dinainte. Deci ne-am dorit din start să lucrăm cu ei, am scris replicile cu vocile lor în gând. A mers destul de natural discuția, le-am arătat scenariul, le-a plăcut, a contat și că ei sunt prieteni și că urma să lucreze împreună.

-În 2022 ai lansat filmul „Mirciulică”, iar în 2024, „Nuntă pe bani”, care au avut mare succes. Te aștepți ca „Moartea în vacanță” să le depășească la capitolul vizionări sau profit?

-La profit e greu să depășească „Mirciulică”, ce a fost un film cu costuri mici și cu încasări foarte bune. „Moartea în vacanță”, evident, a fost mult mai scump. Pentru noi e un test important acest film, e prima dată când ieșim din universul personajelor consacrate în filmulețele de online. Dar avem mare încredere în film, e o comedie cu multă aventură, cu peisaje superbe, cu actori supercarismatici pe care nu prea ați avut ocazia să îi vedeți în filme până acum.

Eu am câștigat cu acest film deja, am lucrat cu Maria și Costel, doi comedianți pe care îi admir foarte mult. Sunt sigur că și publicul va veni în număr mare să îi vadă în cinema.

Mircea Bravo, investiție de peste un milion de euro în „Moartea în vacanță”

-Câți bani ai investit în „Moartea în vacanță”? Ești singurul finanțator?

-Am investit în producție aproape un milion de euro, iar alte câteva sute de mii vor merge în campania de promovare. Filmul e produs de Bravo Films, unde fac echipă cu Cristi Ilișuan, regizorul filmului.

-Lucrezi deja la un alt proiect cinematografic sau iei o pauză?

-Scriem deja pentru următorul film, pe care vrem să îl filmăm în prima parte a anului viitor.

-Ce le transmiți celor care vor vedea filmul înainte de premiera din octombrie, de la cinema?

-Veniți cu încredere la film, e de departe cea mai tare comedie la care am lucrat, recomand experiența din cinema pentru că muzica, peisajele și situațiile imaginate în film sunt mult mai faine pe marele ecran. Vă așteptăm din 28 octombrie în toate cinematografele din România, vom avea și un turneu în 15 orașe din țară, unde ne vom întâlni cu voi și vom schimba impresii. Vă așteptăm!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News