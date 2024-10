Informaţiile despre lovituri israeliene asupra unor „instalaţii sanitare şi personal medical” din Liban sunt „profund deranjante”, a declarat ministrul britanic de externe, David Lammy, citat de AFP.

„Toate părţile trebuie să respecte dreptul umanitar internaţional”, a reacționat șeful diplomației britanice, în contextul în care cel puţin patru spitale din Liban au anunţat suspendarea activităţilor lor, iar Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, a avertizat împotriva loviturilor vizând serviciile de sănătate după ce Israelul a bombardat ceea ce afirmă că sunt ţinte ale Hezbollah.

Reports that Israeli strikes have hit health facilities and support personnel in Lebanon are deeply disturbing.



All parties must comply with international humanitarian law. Our priority is an immediate ceasefire on both sides so Israeli and Lebanese civilians can return home.