Nu am mai fost în București de câteva luni – am hoinărit prin zona industrială a Reșiței și frumoasele sate ale Caraș-Severinului. Îmi era instinctual dor de isteriile tipice bucureștene și mai ales de cele ale clasei de mijloc care își pierde energii pe lucruri inutile.Mi-a intrat cazul Răzvan Exarhu pe toate canalele. Cu Răzvan nu suntem amici, cu toate că ai noștri se trag din aceeași zonă de Bugeac, de pe partea cealaltă de Dunăre, de pe la Ismail. Îmi place vocea lui și mă amuză glumițele de schemă 90. Din generația 90 el conservă incredibil de bine stilistica anilor 90, chiar dacă în reclame arată o adaptare perfectă.M-am uitat să văd și eu unde e violența.Ca om care am studiat și trăit din plin anii 80-90 (am studiat zeci de ani tema și scris două cărți pe subiect „Sălbaticii copii dingo - epoca 80” și „Generația canibală - epoca 90”) pot spune că generația noastră născută în jurul anilor 70 ai secolului trecut este una dintre cele mai educate generații ale României dar și cele mai violente. Asta spun datele: educați prin ce ni s-a oferit într-o lungă construcție instituțională și socială și violenți prin natura anilor 80-90. Mai ales 90. Acești ani ne-au învățat să fim cinici, duri, egocentrici și violenți structural, canibali prin excelență, cum am declarat că suntem ca generație.Da, putem mima într-o formă perfectă politici și comportamente corecte, civilizate, dar în intimitatea noastră noi lucrăm cu cele mai violente scheme de comportament, tipice anilor 90. Noi nu am reușit să interiorizăm ceea ce visăm - mimăm bine, dar cu prima ocazie atavismul intern iese la suprafață. Dați-ne un context, situații și iese sălbaticul din noi: din BMW-ul luxos sau de sub cămașa și costumul scump ne cresc solzii și ghearele – sfâșiem cu plăcere orice.Asta e o trăsătură generală a celor crescuți și maturizați în anii 90 – asta a fost ideologia și pedagogia de bază a tranziției: prin tine însuți împotriva celuilalt. Dar e de apreciat nevoia și dorința de schimbare. Și mai ales dorința de a cizela și îmblânzi sălbaticul instinct din noi. Să nu uităm: noi am trecut printr-o epocă atât de violentă încât e de mirare că mai existăm - ne comportăm mult peste trauma prin care am trecut. Asta e de notat.În cazul Răzvan Exarhu pe mine m-a mirat cât de moale s-a comportat: chiar ca un domn, dacă ținem cont de ce facem noi când ne sare rezistența, când suntem cu nervii întinși. Să nu fim ipocriți: orice băiat crescut în anii 80-90, mai ales la turații mari, face un gest simplu - prima oară avertizează și a doua oară pocnește. Asta e forma civilizată – comun acceptată intim.Noi nu credem în lege și instituții: ele au fost făcute praf în 90 și atunci avem ierarhii clare și sigure, totul e negociabil cu grade de încălcare și risc. Noi nu vedem o încălcare de regulă aici, ci doar o negociere a regulii. Purismul ong-istic cu „vrem o țară ca afară” e ceva ideatic pe care-l vrem pentru „plebe”, pentru „grupurile inferioare” dar să se păstreze zona de negociere pentru noi, „noua elită”, cei care au învins în tranziție. Cu asta mă întîlnesc zi de zi pe teren: și fac anual peste 10.000 de km prin satele și orașele noastre. O întâlnești peste tot: suntem împotriva mitei minime date de un amărât la medic, o condamnăm violent dar noi ne permitem să ne sunăm prietenii șefi de spitale să ne rezolve problemele, pentru că merităm.