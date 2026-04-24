Noile aparate: returnare dintr-o singură mișcare

Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri legate de SGR este timpul mare necesar pentru returnarea ambalajelor. În prezent, sticlele și dozele trebuie introduse una câte una în aparate, ceea ce duce la cozi și la un proces lent, mai ales pentru cei care vin cu volume mari de ambalaje.

Situația ar urma să se schimbe odată cu introducerea unor aparate moderne, care permit introducerea simultană a unei întregi pungi cu sticle și doze.

Najbardziej irytujące w systemie kaucyjnym są automaty do zwracania butelek.



Czyli coś co wybiera sobie sklep.



To powinno wyglądać jak na tym filmiku, a nie zabawa we wrzucanie butelka po butelce i puszka po puszce. pic.twitter.com/gySqMsBCjK — rzep (@rzep8) April 14, 2026

Aparatul sortează automat ambalajele și calculează suma aferentă garanției. Capacitatea unui astfel de dispozitiv poate ajunge până la aproximativ 100 de ambalaje într-o singură utilizare.

Tehnologia funcționează deja în Norvegia, Germania și Austria

Astfel de sisteme funcționează deja în țări precum Norvegia, Germania și Austria. În Polonia, primele aparate au fost deja instalate, iar extinderea lor este în curs, potrivit producătorului Tomra.

Reprezentanții companiei spun că interesul retailerilor este ridicat, deoarece aceste dispozitive pot atrage mai mulți clienți în supermarketuri.

Experiența altor piețe arată că introducerea acestor aparate poate duce la o creștere cu peste 40% a numărului de ambalaje returnate și o majorare cu aproximativ 30% a numărului de vizite în magazine.

Pe lângă aparatele automate, apar și servicii alternative: în unele cazuri, ambalajele pot fi ridicate direct de la domiciliu, iar garanția este returnată fără ca utilizatorul să se deplaseze la magazin. Potrivit datelor oficiale, în Polonia au fost colectate sute de milioane de ambalaje de la lansarea sistemului. Există zeci de mii de puncte de colectare, iar majoritatea ambalajelor sunt returnate prin intermediul automatelor.

Ambalajele Tetra Pak ar putea fi introduse în sistemul RetuRO

Un nou tip de ambalaje ar putea fi inclus în Sistemul Garanție-Returnare din România.

RetuRO se pregătește de o etapă nouă: includerea ambalajelor Tetra Pak. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în curând va fi gata un studiu de specialitate pentru a integra cutiile de carton de băuturi în rețeaua națională de reciclare cu garanție de 50 de bani.

La începutul lunii martie 2026, Senatul a adoptat un proiect de lege care extinde, din 2028, SGR la ambalajele primare nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată.

