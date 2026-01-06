„Suntem doar trei oameni pentru toată ferma”

În videoclipul devenit viral, Andreea a explicat că, în prezent, doar trei persoane se ocupă de lucrările de tăiere a arborilor de fistic pe întreaga exploatație agricolă. Munca presupune modelarea coroanei copacului, cu o tăietură de referință la aproximativ 90 de centimetri de la sol, o etapă esențială pentru îmbunătățirea calității fructului și optimizarea producției.

Pentru această activitate, salariul oferit este de 12,5 euro pe oră, plata fiind făcută strict la oră. „Aici nu se plătește la copac sau la altceva, ci la oră”, a spus Andreea, precizând că această practică este mai puțin frecventă în campaniile agricole.

Potrivit anunțului, ferma din Albacete mai are de plantat aproximativ 200 de hectare de fistic, ceea ce presupune necesitatea unui număr mare de muncitori pe o perioadă îndelungată.

„Avem nevoie de cel puțin 30 sau 40 de persoane. Putem lucra fără probleme patru luni”, a mai spus românca în videoclipul care, potrivit jurnaliștilor spanioli, a adunat aproape două milioane de vizualizări și mii de aprecieri și comentarii.

Criză de muncitori în agricultura spaniolă

Andreea se prezintă pe rețelele sociale drept o româncă ce lucrează de mai mult timp în agricultura sezonieră din provincia Albacete.

Singura cerință esențială pentru angajare, spune ea, sunt documentele necesare pentru încheierea unui contract de muncă. „Avem nevoie de oameni cu acte”, a insistat românca, precizând că naționalitatea sau originea celor interesați nu contează.

Apelul lansat de tânără reflectă o problemă tot mai accentuată în Spania: dificultatea de a găsi forță de muncă în agricultură, explică jurnaliștii El Espanol. Potrivit datelor Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (SEPE), sectorul se numără printre cele cu cele mai mari dezechilibre între cerere și ofertă, din cauza îmbătrânirii populației și a interesului scăzut al tinerilor.

Conform publicației, situația este confirmată și de alți agricultori. Mario Selo, un fermier de 22 de ani din Madridejos, provincia Toledo, declara într-un interviu că în campania de recoltare a măslinelor „nu găsește spanioli dispuși să muncească”, deși „se pot câștiga 70 de euro pe zi”.

Dependența de muncitori străini și „aurul verde” din Castilla-La Mancha

Această lipsă de personal duce la o dependență tot mai mare de forța de muncă străină.

Agricultura este al doilea sector din Spania ca număr de lucrători imigranți, cu aproximativ 250.000 de angajați fără cetățenie spaniolă, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Incluziunii privind afilierea străinilor la sistemul de securitate socială.

În același timp, regiunea Castilla-La Mancha s-a impus drept epicentrul european al culturii de fistic, concentrând peste 80% din suprafața cultivată din Spania.

Cultura, considerată inițial o alternativă experimentală, a devenit între timp „aurul verde” al regiunii. Suprafața dedicată fisticului depășește în prezent 63.800 de hectare, iar doar în campania din 2024 au fost adăugate aproximativ 3.500 de hectare noi. Provinciile Ciudad Real și Toledo conduc producția, urmate de o creștere accelerată în Albacete.

Spania este al 5-lea producător european de fistic

Producția de fistic în Spania, o industrie agricolă emergentă, e concentrată în regiuni precum Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real), Andaluzia și Murcia.

Spania este al 5-lea producător european de fistic, cu plantări noi de peste 10.000 ha în ultimii 10 ani, datorită rentabilității ridicate (1-2 tone/ha, preț 8-12 euro/kg). Cultivarea a început intensiv din anii 2000, folosind soiuri precum Kerman și Peters, adaptate climei mediteraneene secetoase.

Fisticul spaniol este exportat 90%, cu producție anuală de aproximativ 20.000 de tone (2025). Necesită investiții inițiale mari (irigare, polenizatori masculi), dar devine profitabil după 6-8 ani, fiind promovat prin programe UE pentru diversificarea agrară.

În calitate de cetățean UE (român), poți fi angajat legal în Spania fără viză sau permis special de muncă, dar ai nevoie de câteva documente esențiale pentru înregistrare și contract.

Documente principale:

  • Pașaport sau Carte de identitate valabilă: Dovadă identitate pentru toate procedurile inițiale.
  • NIE (Número de Identidad de Extranjero): Număr fiscal obligatoriu; obținut la poliție cu formular EX-18, pașaport, contract de muncă (opțional inițial) și taxa de aproximativ 10 euro.
  • Numero de Seguridad Social: Înregistrat de angajator cu TA.1 la Trezorería General înainte de startul jobului; necesar pentru contribuții și salariu.

Documente de la angajator:

  • Contract de muncă scris: Înregistrat la SEPE în 10 zile; include post, salariu, orar. Prezintă-l pentru NIE și Seguridad Social.
  • Certificat de înregistrare la Seguridad Social: Dovadă că angajatorul te-a înscris (emitere imediată).

Comunitatea românească din Spania a scăzut cu 30% în ultimul deceniu, pentru că tot mai mulți români au ales să se întoarcă în țară. Concret, datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INE) relevă că numărul românilor înregistrați în Spania a scăzut de la 897.203 în 2012 la 627.478 în 2023. Motivul principal al acestui „exod în sens invers” este legat de schimbările economice din Spania, dar și de oportunitățile oferite de România în prezent.

